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Запад пытается дестабилизировать обстановку в России, заявил Пискарев - 07.09.2024, ПРАЙМ
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Запад пытается дестабилизировать обстановку в России, заявил Пискарев
Запад пытается дестабилизировать обстановку в России, заявил Пискарев - 07.09.2024, ПРАЙМ
Запад пытается дестабилизировать обстановку в России, заявил Пискарев
Западные государства хотят дестабилизировать обстановку в России, но это не мешает проведению голосования, заявил глава комитета Государственной думы по... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T13:55+0300
2024-09-07T13:55+0300
голосование
госдума
приграничные территории
хакерские атаки
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Западные государства хотят дестабилизировать обстановку в России, но это не мешает проведению голосования, заявил глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарев. "Коллективный Запад делает все, чтобы дестабилизировать обстановку в России, на это тратятся колоссальные ресурсы", - подчеркнул депутат в Telegram-канале. Он также отметил, что российские регионы, регулярно подвергающиеся террористическим атакам украинских подразделений, обеспечили гражданам безопасное участие в голосовании. Спокойная обстановка в городах сохраняется.
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голосование, госдума, приграничные территории, хакерские атаки
голосование, Госдума, приграничные территории, хакерские атаки
13:55 07.09.2024
 
Запад пытается дестабилизировать обстановку в России, заявил Пискарев

Пискарев: Запад пытается дестабилизировать обстановку на российских выборах

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Западные государства хотят дестабилизировать обстановку в России, но это не мешает проведению голосования, заявил глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарев.
"Коллективный Запад делает все, чтобы дестабилизировать обстановку в России, на это тратятся колоссальные ресурсы", - подчеркнул депутат в Telegram-канале.
Он также отметил, что российские регионы, регулярно подвергающиеся террористическим атакам украинских подразделений, обеспечили гражданам безопасное участие в голосовании. Спокойная обстановка в городах сохраняется.
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голосованиеГосдумаприграничные территориихакерские атаки
 
 
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