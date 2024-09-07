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Зеленский подготовит новый план по Украине для Байдена, Трампа и Харрис
Зеленский подготовит новый план по Украине для Байдена, Трампа и Харрис - 07.09.2024, ПРАЙМ
Зеленский подготовит новый план по Украине для Байдена, Трампа и Харрис
Владимир Зеленский заявил, что разрабатывает новый план по Украине и намерен представить его кандидатам в президенты США и лидерам стран G7. По его словам, этот | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T18:04+0300
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РИМ, 7 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что разрабатывает новый план по Украине и намерен представить его кандидатам в президенты США и лидерам стран G7. По его словам, этот план будет готов в ноябре. "Я представлю его президенту Байдену, кандидатам Трампу и Харрис, а также лидерам G7, потому что я хочу знать, что они думают по этому поводу", — заявил Зеленский итальянскому изданию Repubblica, которому он дал интервью наряду с еще пятью национальными СМИ. Зеленский не стал раскрывать детали плана. Издание Repubblica считает, что речь идет о том, что план будет предусматривать активную роль западных партнеров в защите Украины, что станет гарантией прекращения огня и позволит начать процесс переговоров с Москвой. В пятницу Владимир Зеленский принял участие в работе экономического форума в городе Черноббьо на озере Комо.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если у Киева возникнет желание вести переговоры, то Москва от них не отказывалась, при этом они будут проводиться на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. Комментируя возможность переговоров с Украиной, Путин говорил, что надо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают. По словам российского лидера, противник ослабил свои позиции на ключевых направлениях в зоне СВО, а Вооруженные силы РФ "ускорили наступательные операции".
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, переговоры, РОССИЯ
Зеленский подготовит новый план по Украине для Байдена, Трампа и Харрис
Зеленский готовит новый план по Украине специально для Байдена, Трампа и Харрис
РИМ, 7 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что разрабатывает новый план по Украине и намерен представить его кандидатам в президенты США и лидерам стран G7. По его словам, этот план будет готов в ноябре.
"Я представлю его президенту Байдену, кандидатам Трампу и Харрис, а также лидерам G7, потому что я хочу знать, что они думают по этому поводу", — заявил Зеленский итальянскому изданию Repubblica, которому он дал интервью наряду с еще пятью национальными СМИ.
Зеленский не стал раскрывать детали плана. Издание Repubblica считает, что речь идет о том, что план будет предусматривать активную роль западных партнеров в защите Украины, что станет гарантией прекращения огня и позволит начать процесс переговоров с Москвой.
В пятницу Владимир Зеленский принял участие в работе экономического форума в городе Черноббьо на озере Комо.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если у Киева возникнет желание вести переговоры, то Москва от них не отказывалась, при этом они будут проводиться на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. Комментируя возможность переговоров с Украиной, Путин говорил, что надо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают. По словам российского лидера, противник ослабил свои позиции на ключевых направлениях в зоне СВО, а Вооруженные силы РФ "ускорили наступательные операции".
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