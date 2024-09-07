https://1prime.ru/20240907/zhurnalist-851403190.html
Американский журналист раскрыл неудобную правду о США и отставках в Киеве
Американский журналист раскрыл неудобную правду о США и отставках в Киеве - 07.09.2024, ПРАЙМ
Американский журналист раскрыл неудобную правду о США и отставках в Киеве
В Белом доме заранее знали о приближающихся массовых отставках министров Украины. Это также могло произойти под прессингом Вашингтона, считает журналист из США... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T08:37+0300
2024-09-07T08:37+0300
2024-09-07T08:50+0300
политика
сша
министры
украина
отставка
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/61/841256127_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_802f1e526047288288fe69169c35ed59.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. В Белом доме заранее знали о приближающихся массовых отставках министров Украины. Это также могло произойти под прессингом Вашингтона, считает журналист из США Джексон Хинкл. "Очевидно, что такое массовое увольнение ... не могло произойти без серьезного диалога с США, даже если это происходит за кулисами и идет не через главных действующих лиц в госдепе", - заключил Хинкл, отвечая на вопрос журналиста новостного агентства РИА Новости.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил от должности замглавы своего офиса Ростислава Шурму. Об отставке также объявили министр юстиции Украины Денис Малюська, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камин, а также ряд других высокопоставленных чиновников.Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов подчеркнул, что череда отставок связана с переделом власти.
https://1prime.ru/20240907/rakety-851402946.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/61/841256127_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_c7719f9ea7c0917fb8d86d6b03eba04b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, министры, украина, отставка
Политика, США, министры, УКРАИНА, отставка
Американский журналист раскрыл неудобную правду о США и отставках в Киеве
Журналист из США: Штаты точно знали заранее о массовых отставках в кабмине Украины
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. В Белом доме заранее знали о приближающихся массовых отставках министров Украины. Это также могло произойти под прессингом Вашингтона, считает журналист из США Джексон Хинкл.
"Очевидно, что такое массовое увольнение ... не могло произойти без серьезного диалога с США, даже если это происходит за кулисами и идет не через главных действующих лиц в госдепе", - заключил Хинкл, отвечая на вопрос журналиста новостного агентства РИА Новости.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил от должности замглавы своего офиса Ростислава Шурму. Об отставке также объявили министр юстиции Украины Денис Малюська, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камин, а также ряд других высокопоставленных чиновников.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов подчеркнул, что череда отставок связана с переделом власти.
"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева