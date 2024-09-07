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Американский журналист раскрыл неудобную правду о США и отставках в Киеве

Американский журналист раскрыл неудобную правду о США и отставках в Киеве - 07.09.2024, ПРАЙМ

Американский журналист раскрыл неудобную правду о США и отставках в Киеве

В Белом доме заранее знали о приближающихся массовых отставках министров Украины. Это также могло произойти под прессингом Вашингтона, считает журналист из США... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T08:37+0300

2024-09-07T08:37+0300

2024-09-07T08:50+0300

политика

сша

министры

украина

отставка

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. В Белом доме заранее знали о приближающихся массовых отставках министров Украины. Это также могло произойти под прессингом Вашингтона, считает журналист из США Джексон Хинкл. "Очевидно, что такое массовое увольнение ... не могло произойти без серьезного диалога с США, даже если это происходит за кулисами и идет не через главных действующих лиц в госдепе", - заключил Хинкл, отвечая на вопрос журналиста новостного агентства РИА Новости.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил от должности замглавы своего офиса Ростислава Шурму. Об отставке также объявили министр юстиции Украины Денис Малюська, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камин, а также ряд других высокопоставленных чиновников.Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов подчеркнул, что череда отставок связана с переделом власти.

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сша, министры, украина, отставка