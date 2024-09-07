Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американский журналист раскрыл неудобную правду о США и отставках в Киеве - 07.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240907/zhurnalist-851403190.html
Американский журналист раскрыл неудобную правду о США и отставках в Киеве
Американский журналист раскрыл неудобную правду о США и отставках в Киеве - 07.09.2024, ПРАЙМ
Американский журналист раскрыл неудобную правду о США и отставках в Киеве
В Белом доме заранее знали о приближающихся массовых отставках министров Украины. Это также могло произойти под прессингом Вашингтона, считает журналист из США... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T08:37+0300
2024-09-07T08:50+0300
политика
сша
министры
украина
отставка
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/61/841256127_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_802f1e526047288288fe69169c35ed59.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. В Белом доме заранее знали о приближающихся массовых отставках министров Украины. Это также могло произойти под прессингом Вашингтона, считает журналист из США Джексон Хинкл. "Очевидно, что такое массовое увольнение ... не могло произойти без серьезного диалога с США, даже если это происходит за кулисами и идет не через главных действующих лиц в госдепе", - заключил Хинкл, отвечая на вопрос журналиста новостного агентства РИА Новости.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил от должности замглавы своего офиса Ростислава Шурму. Об отставке также объявили министр юстиции Украины Денис Малюська, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камин, а также ряд других высокопоставленных чиновников.Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов подчеркнул, что череда отставок связана с переделом власти.
https://1prime.ru/20240907/rakety-851402946.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/61/841256127_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_c7719f9ea7c0917fb8d86d6b03eba04b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, министры, украина, отставка
Политика, США, министры, УКРАИНА, отставка
08:37 07.09.2024 (обновлено: 08:50 07.09.2024)
 
Американский журналист раскрыл неудобную правду о США и отставках в Киеве

Журналист из США: Штаты точно знали заранее о массовых отставках в кабмине Украины

© Unsplash/Brandon MowinkelАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Brandon Mowinkel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. В Белом доме заранее знали о приближающихся массовых отставках министров Украины. Это также могло произойти под прессингом Вашингтона, считает журналист из США Джексон Хинкл.
"Очевидно, что такое массовое увольнение ... не могло произойти без серьезного диалога с США, даже если это происходит за кулисами и идет не через главных действующих лиц в госдепе", - заключил Хинкл, отвечая на вопрос журналиста новостного агентства РИА Новости.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил от должности замглавы своего офиса Ростислава Шурму. Об отставке также объявили министр юстиции Украины Денис Малюська, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камин, а также ряд других высокопоставленных чиновников.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов подчеркнул, что череда отставок связана с переделом власти.
Флаг США
"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева
08:25
 
ПолитикаСШАминистрыУКРАИНАотставка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала