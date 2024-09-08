https://1prime.ru/20240908/artamonov-851429472.html
Артамонов лидирует на выборах губернатора Липецкой области
Артамонов лидирует на выборах губернатора Липецкой области - 08.09.2024, ПРАЙМ
Артамонов лидирует на выборах губернатора Липецкой области
Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T21:52+0300
2024-09-08T21:52+0300
2024-09-08T21:52+0300
политика
россия
выборы губернатора
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851429311_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_99635d57635b6c1bd6b1c6ee6baf5393.jpg
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 3,18% протоколов, он набрал 72,75% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Емельянов Анатолий Викторович от ЛДПР (8,42% голосов), на третьем — Логинов Юрий от фракции "Коммунисты России" (7,65% голосов), на четвертом – Ксенофонтова Лариса от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (5,44% голосов), на пятом — Валентинова Полина от "Новых Людей" (3,32% голосов).
https://1prime.ru/20240908/babushkin-851428392.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851429311_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_f21dffd16c0b85aea97b55e36083312f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, выборы губернатора
Политика, РОССИЯ, выборы губернатора
Артамонов лидирует на выборах губернатора Липецкой области
ЦИК: Артамонов лидирует на выборах губернатора Липецкой области с 72,75% голосов
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 3,18% протоколов, он набрал 72,75% голосов избирателей.
Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Емельянов Анатолий Викторович от ЛДПР (8,42% голосов), на третьем — Логинов Юрий от фракции "Коммунисты России" (7,65% голосов), на четвертом – Ксенофонтова Лариса от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (5,44% голосов), на пятом — Валентинова Полина от "Новых Людей" (3,32% голосов).
Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области