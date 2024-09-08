https://1prime.ru/20240908/artamonov-851429472.html

Артамонов лидирует на выборах губернатора Липецкой области

Артамонов лидирует на выборах губернатора Липецкой области - 08.09.2024, ПРАЙМ

Артамонов лидирует на выборах губернатора Липецкой области

Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T21:52+0300

2024-09-08T21:52+0300

2024-09-08T21:52+0300

политика

россия

выборы губернатора

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 3,18% протоколов, он набрал 72,75% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Емельянов Анатолий Викторович от ЛДПР (8,42% голосов), на третьем — Логинов Юрий от фракции "Коммунисты России" (7,65% голосов), на четвертом – Ксенофонтова Лариса от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (5,44% голосов), на пятом — Валентинова Полина от "Новых Людей" (3,32% голосов).

https://1prime.ru/20240908/babushkin-851428392.html

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россия, выборы губернатора