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Артамонов лидирует на выборах губернатора Липецкой области - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Артамонов лидирует на выборах губернатора Липецкой области
Артамонов лидирует на выборах губернатора Липецкой области - 08.09.2024, ПРАЙМ
Артамонов лидирует на выборах губернатора Липецкой области
Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T21:52+0300
2024-09-08T21:52+0300
политика
россия
выборы губернатора
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 3,18% протоколов, он набрал 72,75% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Емельянов Анатолий Викторович от ЛДПР (8,42% голосов), на третьем — Логинов Юрий от фракции "Коммунисты России" (7,65% голосов), на четвертом – Ксенофонтова Лариса от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (5,44% голосов), на пятом — Валентинова Полина от "Новых Людей" (3,32% голосов).
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россия, выборы губернатора
Политика, РОССИЯ, выборы губернатора
21:52 08.09.2024
 
Артамонов лидирует на выборах губернатора Липецкой области

ЦИК: Артамонов лидирует на выборах губернатора Липецкой области с 72,75% голосов

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкИгорь Артамонов, губернатор Липецкой области
Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 3,18% протоколов, он набрал 72,75% голосов избирателей.
Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Емельянов Анатолий Викторович от ЛДПР (8,42% голосов), на третьем — Логинов Юрий от фракции "Коммунисты России" (7,65% голосов), на четвертом – Ксенофонтова Лариса от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (5,44% голосов), на пятом — Валентинова Полина от "Новых Людей" (3,32% голосов).
Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области
Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области
20:47
 
ПолитикаРОССИЯвыборы губернатора
 
 
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