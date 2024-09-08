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Пожарные локализовали возгорание на заводе "АвтоВАЗ"
Пожарные локализовали возгорание на заводе "АвтоВАЗ" - 08.09.2024, ПРАЙМ
Пожарные локализовали возгорание на заводе "АвтоВАЗ"
Возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти локализовано на площади 70 квадратных метров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T15:49+0300
2024-09-08T15:49+0300
2024-09-08T15:49+0300
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САМАРА, 8 сен - ПРАЙМ. Возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти локализовано на площади 70 квадратных метров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. Ранее ведомство сообщало, что в 13.21 по Москве была получена информация о пожаре на Южном шоссе, 36 в городе Тольятти, где находится завод "АвтоВАЗ". Отмечалось, что прибывшие подразделения выявили факт горения формовочной линии на площади 37 квадратных метров. По данным ГУМЧС, погибших и пострадавших нет, в целях безопасности были эвакуированы 20 человек, при этом происшествие не сказалось на деятельности предприятия. "В 15.19 (14.19 мск) пожар локализован на площади 70 квадратных метров", — сообщили в ведомстве.
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Происшествия, РОССИЯ, ТОЛЬЯТТИ, АвтоВАЗ, пожар
Пожарные локализовали возгорание на заводе "АвтоВАЗ"
ГУМЧС: пожарные локализовали возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
САМАРА, 8 сен - ПРАЙМ. Возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти локализовано на площади 70 квадратных метров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Ранее ведомство сообщало, что в 13.21 по Москве была получена информация о пожаре на Южном шоссе, 36 в городе Тольятти, где находится завод "АвтоВАЗ". Отмечалось, что прибывшие подразделения выявили факт горения формовочной линии на площади 37 квадратных метров. По данным ГУМЧС, погибших и пострадавших нет, в целях безопасности были эвакуированы 20 человек, при этом происшествие не сказалось на деятельности предприятия.
"В 15.19 (14.19 мск) пожар локализован на площади 70 квадратных метров", — сообщили в ведомстве.
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