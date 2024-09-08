https://1prime.ru/20240908/avtovaz-851423030.html

Пожарные локализовали возгорание на заводе "АвтоВАЗ"

Пожарные локализовали возгорание на заводе "АвтоВАЗ" - 08.09.2024, ПРАЙМ

Пожарные локализовали возгорание на заводе "АвтоВАЗ"

Возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти локализовано на площади 70 квадратных метров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T15:49+0300

2024-09-08T15:49+0300

2024-09-08T15:49+0300

происшествия

россия

тольятти

автоваз

пожар

https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_0:99:3043:1811_1920x0_80_0_0_192b46440dd5a09a51a709d796045b2c.jpg

САМАРА, 8 сен - ПРАЙМ. Возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти локализовано на площади 70 квадратных метров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. Ранее ведомство сообщало, что в 13.21 по Москве была получена информация о пожаре на Южном шоссе, 36 в городе Тольятти, где находится завод "АвтоВАЗ". Отмечалось, что прибывшие подразделения выявили факт горения формовочной линии на площади 37 квадратных метров. По данным ГУМЧС, погибших и пострадавших нет, в целях безопасности были эвакуированы 20 человек, при этом происшествие не сказалось на деятельности предприятия. "В 15.19 (14.19 мск) пожар локализован на площади 70 квадратных метров", — сообщили в ведомстве.

https://1prime.ru/20240905/avto-851364504.html

тольятти

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, тольятти, автоваз, пожар