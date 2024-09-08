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Пожарные ликвидировали возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Пожарные ликвидировали возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Пожарные ликвидировали возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти - 08.09.2024, ПРАЙМ
Пожарные ликвидировали возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти было ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T16:20+0300
2024-09-08T16:20+0300
происшествия
россия
тольятти
автоваз
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САМАРА, 8 сен - ПРАЙМ. Возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти было ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. Ранее ведомство сообщало, что в 13.21 по Москве была получена информация о пожаре на Южном шоссе, 36 в городе Тольятти, где находится завод "АвтоВАЗ". Отмечалось, что прибывшие подразделения выявили факт горения формовочной линии на площади 37 квадратных метров. По данным ГУМЧС, погибших и пострадавших нет, в целях безопасности были эвакуированы 20 человек, при этом происшествие не сказалось на деятельности предприятия.Из сообщения пресс-службы ведомства следует, что пожарные ликвидировали возгорание в 16.45 (15.45 мск).
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россия, тольятти, автоваз, пожар
Происшествия, РОССИЯ, ТОЛЬЯТТИ, АвтоВАЗ, пожар
16:20 08.09.2024
 
Пожарные ликвидировали возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти

ГУМЧС: пожар на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти ликвидировали

© РИА Новости . Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкЛиния сборки Лады "Ларгус"
Линия сборки Лады Ларгус - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Юрий Стрелец
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САМАРА, 8 сен - ПРАЙМ. Возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти было ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Ранее ведомство сообщало, что в 13.21 по Москве была получена информация о пожаре на Южном шоссе, 36 в городе Тольятти, где находится завод "АвтоВАЗ". Отмечалось, что прибывшие подразделения выявили факт горения формовочной линии на площади 37 квадратных метров. По данным ГУМЧС, погибших и пострадавших нет, в целях безопасности были эвакуированы 20 человек, при этом происшествие не сказалось на деятельности предприятия.
Из сообщения пресс-службы ведомства следует, что пожарные ликвидировали возгорание в 16.45 (15.45 мск).
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