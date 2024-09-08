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Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области
Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области
Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T20:47+0300
2024-09-08T20:48+0300
политика
выборы губернатора
россия
астраханская область
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 0,69% протоколов, он набрал 85,89% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Сергей Севастьянов от фракции КПРФ (4,39% голосов), на третьем — Владимир Сухарев от партии "Родина" (3,76% голосов), на четвертом — Виталий Бахилин от "Новых людей" (3,45% голосов), на пятом — Тимофей Щербаков от ЛДПР (2,51% голосов).
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выборы губернатора, россия, астраханская область
Политика, выборы губернатора, РОССИЯ, Астраханская область
20:47 08.09.2024 (обновлено: 20:48 08.09.2024)
 
Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области

ЦИК: Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области с 85,89% голосов

© POOL | Перейти в медиабанкИгорь Бабушкин, губернатор Астраханской области
Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области
© POOL
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 0,69% протоколов, он набрал 85,89% голосов избирателей.
Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Сергей Севастьянов от фракции КПРФ (4,39% голосов), на третьем — Владимир Сухарев от партии "Родина" (3,76% голосов), на четвертом — Виталий Бахилин от "Новых людей" (3,45% голосов), на пятом — Тимофей Щербаков от ЛДПР (2,51% голосов).
Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
Хабиров лидирует на выборах главы Республики Башкортостан
20:28
 
Политикавыборы губернатораРОССИЯАстраханская область
 
 
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