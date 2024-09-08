https://1prime.ru/20240908/babushkin-851428392.html
Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области
Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области
Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T20:47+0300
2024-09-08T20:47+0300
2024-09-08T20:48+0300
политика
выборы губернатора
россия
астраханская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851428240_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a14762a186afd02b5ae4fdad7942304.jpg
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 0,69% протоколов, он набрал 85,89% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Сергей Севастьянов от фракции КПРФ (4,39% голосов), на третьем — Владимир Сухарев от партии "Родина" (3,76% голосов), на четвертом — Виталий Бахилин от "Новых людей" (3,45% голосов), на пятом — Тимофей Щербаков от ЛДПР (2,51% голосов).
https://1prime.ru/20240908/khabirov-851427972.html
астраханская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851428240_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_72afd48fa4e5b769e3b97bb4af46a356.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы губернатора, россия, астраханская область
Политика, выборы губернатора, РОССИЯ, Астраханская область
Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области
ЦИК: Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области с 85,89% голосов
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 0,69% протоколов, он набрал 85,89% голосов избирателей.
Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Сергей Севастьянов от фракции КПРФ (4,39% голосов), на третьем — Владимир Сухарев от партии "Родина" (3,76% голосов), на четвертом — Виталий Бахилин от "Новых людей" (3,45% голосов), на пятом — Тимофей Щербаков от ЛДПР (2,51% голосов).
Хабиров лидирует на выборах главы Республики Башкортостан