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Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области

Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области - 08.09.2024, ПРАЙМ

Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области

Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T20:47+0300

2024-09-08T20:47+0300

2024-09-08T20:48+0300

политика

выборы губернатора

россия

астраханская область

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 0,69% протоколов, он набрал 85,89% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Сергей Севастьянов от фракции КПРФ (4,39% голосов), на третьем — Владимир Сухарев от партии "Родина" (3,76% голосов), на четвертом — Виталий Бахилин от "Новых людей" (3,45% голосов), на пятом — Тимофей Щербаков от ЛДПР (2,51% голосов).

https://1prime.ru/20240908/khabirov-851427972.html

астраханская область

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выборы губернатора, россия, астраханская область