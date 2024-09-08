https://1prime.ru/20240908/balalayka-851417826.html

Сестра милосердия рассказала, как балалайка помогла курскому беженцу

Сестра милосердия рассказала, как балалайка помогла курскому беженцу - 08.09.2024, ПРАЙМ

Сестра милосердия рассказала, как балалайка помогла курскому беженцу

Музыкальный инструмент помог беженцу из Курской области встать с постели, рассказала сотрудница Синодального отдела по благотворительности Русской Православной... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T09:18+0300

2024-09-08T09:18+0300

2024-09-08T09:18+0300

помощь

пострадавшие

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КУРСК, 8 сен - ПРАЙМ. Музыкальный инструмент помог беженцу из Курской области встать с постели, рассказала сотрудница Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви, сестра милосердия Ирина Худякова.Девушка организовала помощь всем нуждающимся беженцам с атакованных территорий. Одними из ее подопечных стала семья с пожилыми родителями и тяжелобольным сыном."Однажды, когда я пришла покормить его, он меня спрашивает: а у вас нет балалайки?", - рассказала сестра милосердия. Она добавила, что спустя ряд безуспешных попыток найти инструмент в чатах и на "Авито" ей улыбнулась удача. Оказалось, инструмент продавался недалеко от территории пункта временного размещения."Утром я привезла балалайку в ПВР. Мой подопечный спал, хотя было уже время завтрака. Пришлось будить, он открыл глаза и сразу не понял, что перед ним инструмент, который он так ждал, подумал, что это сон", - объяснила Худякова, добавив, что люди стали с улыбками просить сыграть известные русские песни. Именно это, считает сестра милосердия, помогло пострадавшим воспрянуть духом, принять положение, в котором они оказались, и жить дальше.

https://1prime.ru/20240908/myaso-851416818.html

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помощь, пострадавшие