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Сестра милосердия рассказала, как балалайка помогла курскому беженцу - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Сестра милосердия рассказала, как балалайка помогла курскому беженцу
Сестра милосердия рассказала, как балалайка помогла курскому беженцу - 08.09.2024, ПРАЙМ
Сестра милосердия рассказала, как балалайка помогла курскому беженцу
Музыкальный инструмент помог беженцу из Курской области встать с постели, рассказала сотрудница Синодального отдела по благотворительности Русской Православной... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T09:18+0300
2024-09-08T09:18+0300
помощь
пострадавшие
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КУРСК, 8 сен - ПРАЙМ. Музыкальный инструмент помог беженцу из Курской области встать с постели, рассказала сотрудница Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви, сестра милосердия Ирина Худякова.Девушка организовала помощь всем нуждающимся беженцам с атакованных территорий. Одними из ее подопечных стала семья с пожилыми родителями и тяжелобольным сыном."Однажды, когда я пришла покормить его, он меня спрашивает: а у вас нет балалайки?", - рассказала сестра милосердия. Она добавила, что спустя ряд безуспешных попыток найти инструмент в чатах и на "Авито" ей улыбнулась удача. Оказалось, инструмент продавался недалеко от территории пункта временного размещения."Утром я привезла балалайку в ПВР. Мой подопечный спал, хотя было уже время завтрака. Пришлось будить, он открыл глаза и сразу не понял, что перед ним инструмент, который он так ждал, подумал, что это сон", - объяснила Худякова, добавив, что люди стали с улыбками просить сыграть известные русские песни. Именно это, считает сестра милосердия, помогло пострадавшим воспрянуть духом, принять положение, в котором они оказались, и жить дальше.
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помощь, пострадавшие
помощь, пострадавшие
09:18 08.09.2024
 
Сестра милосердия рассказала, как балалайка помогла курскому беженцу

Сестра милосердия Худякова: балалайка помогла курскому беженцу воспрять духом

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска
Последствия украинского обстрела Курска - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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КУРСК, 8 сен - ПРАЙМ. Музыкальный инструмент помог беженцу из Курской области встать с постели, рассказала сотрудница Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви, сестра милосердия Ирина Худякова.
Девушка организовала помощь всем нуждающимся беженцам с атакованных территорий. Одними из ее подопечных стала семья с пожилыми родителями и тяжелобольным сыном.
"Однажды, когда я пришла покормить его, он меня спрашивает: а у вас нет балалайки?", - рассказала сестра милосердия. Она добавила, что спустя ряд безуспешных попыток найти инструмент в чатах и на "Авито" ей улыбнулась удача. Оказалось, инструмент продавался недалеко от территории пункта временного размещения.
"Утром я привезла балалайку в ПВР. Мой подопечный спал, хотя было уже время завтрака. Пришлось будить, он открыл глаза и сразу не понял, что перед ним инструмент, который он так ждал, подумал, что это сон", - объяснила Худякова, добавив, что люди стали с улыбками просить сыграть известные русские песни.
%Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
Россия обошла половину стран G20 по важному показателю благополучия
07:59
Именно это, считает сестра милосердия, помогло пострадавшим воспрянуть духом, принять положение, в котором они оказались, и жить дальше.
 
помощьпострадавшие
 
 
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