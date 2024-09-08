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Юрист объяснила, как сохранить ипотечную квартиру банкроту - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Юрист объяснила, как сохранить ипотечную квартиру банкроту
Юрист объяснила, как сохранить ипотечную квартиру банкроту - 08.09.2024, ПРАЙМ
Юрист объяснила, как сохранить ипотечную квартиру банкроту
С 8 сентября в действие вступил закон, меняющий порядок выставления на аукцион жилья, взятого в ипотеку, для обанкротившегося гражданина. О нововведениях... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T10:50+0300
2024-09-08T10:50+0300
ипотека
банкротство
россия
закон
аукцион
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. С 8 сентября в действие вступил закон, меняющий порядок выставления на аукцион жилья, взятого в ипотеку, для обанкротившегося гражданина. О нововведениях рассказала арбитражный управляющий Анна Хрусталева в интервью "Российской газете".Так, объяснила эксперт, новые правила позволяют отделить купленное по ипотечному кредиту жилье от остального имущества, которое будет выставлено на торги в рамках погашения банкротства. При этом, такая квартира станет "предметом правовых взаимоотношений только между гражданином-банкротом и банком, выдавшим на нее ипотечный кредит", добавила Хрусталева.В случае, если кредитор, выдавший ипотеку, согласен на проведение сделки, между двумя сторонами заключается мирное соглашение. Обанкротившийся гражданин, таким образом, продолжает погашать кредит платежами напрямую в банк. В ином случае суд имеет право реструктуризовать часть ипотеки без согласия кредитора.Оба случая предполагают не выведение квартиры на торги, однако, подчеркивает юрист, иного имущества внутри квартиры этот закон касаться не будет."Погасить долг за гражданина теперь по новому закону могут родственники банкрота или "иные третьи лица". Например, друзья или работодатель", - добавила эксперт.
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ипотека, банкротство, россия, закон, аукцион
ипотека, банкротство, РОССИЯ, закон, аукцион
10:50 08.09.2024
 
Юрист объяснила, как сохранить ипотечную квартиру банкроту

Хрусталева: погасить долги за гражданина-банкрота смогут его родственники или друзья

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанккухня квартира
кухня квартира - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. С 8 сентября в действие вступил закон, меняющий порядок выставления на аукцион жилья, взятого в ипотеку, для обанкротившегося гражданина. О нововведениях рассказала арбитражный управляющий Анна Хрусталева в интервью "Российской газете".
Так, объяснила эксперт, новые правила позволяют отделить купленное по ипотечному кредиту жилье от остального имущества, которое будет выставлено на торги в рамках погашения банкротства. При этом, такая квартира станет "предметом правовых взаимоотношений только между гражданином-банкротом и банком, выдавшим на нее ипотечный кредит", добавила Хрусталева.
В случае, если кредитор, выдавший ипотеку, согласен на проведение сделки, между двумя сторонами заключается мирное соглашение. Обанкротившийся гражданин, таким образом, продолжает погашать кредит платежами напрямую в банк. В ином случае суд имеет право реструктуризовать часть ипотеки без согласия кредитора.
Оба случая предполагают не выведение квартиры на торги, однако, подчеркивает юрист, иного имущества внутри квартиры этот закон касаться не будет.
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
Правило трех лет. Что делать, если банк требует старые долги
02:02
"Погасить долг за гражданина теперь по новому закону могут родственники банкрота или "иные третьи лица". Например, друзья или работодатель", - добавила эксперт.
 
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