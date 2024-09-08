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Юрист объяснила, как сохранить ипотечную квартиру банкроту

Юрист объяснила, как сохранить ипотечную квартиру банкроту - 08.09.2024, ПРАЙМ

Юрист объяснила, как сохранить ипотечную квартиру банкроту

С 8 сентября в действие вступил закон, меняющий порядок выставления на аукцион жилья, взятого в ипотеку, для обанкротившегося гражданина. О нововведениях... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T10:50+0300

2024-09-08T10:50+0300

2024-09-08T10:50+0300

ипотека

банкротство

россия

закон

аукцион

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. С 8 сентября в действие вступил закон, меняющий порядок выставления на аукцион жилья, взятого в ипотеку, для обанкротившегося гражданина. О нововведениях рассказала арбитражный управляющий Анна Хрусталева в интервью "Российской газете".Так, объяснила эксперт, новые правила позволяют отделить купленное по ипотечному кредиту жилье от остального имущества, которое будет выставлено на торги в рамках погашения банкротства. При этом, такая квартира станет "предметом правовых взаимоотношений только между гражданином-банкротом и банком, выдавшим на нее ипотечный кредит", добавила Хрусталева.В случае, если кредитор, выдавший ипотеку, согласен на проведение сделки, между двумя сторонами заключается мирное соглашение. Обанкротившийся гражданин, таким образом, продолжает погашать кредит платежами напрямую в банк. В ином случае суд имеет право реструктуризовать часть ипотеки без согласия кредитора.Оба случая предполагают не выведение квартиры на торги, однако, подчеркивает юрист, иного имущества внутри квартиры этот закон касаться не будет."Погасить долг за гражданина теперь по новому закону могут родственники банкрота или "иные третьи лица". Например, друзья или работодатель", - добавила эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, банкротство, россия, закон, аукцион