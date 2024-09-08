https://1prime.ru/20240908/besprozvannykh-851431019.html
Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области
Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области
Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T22:33+0300
2024-09-08T22:33+0300
2024-09-08T22:33+0300
политика
россия
выборы губернатора
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851430861_0:146:2863:1756_1920x0_80_0_0_827e8622958c48f69fdded98d2cda4c8.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 0,16% протоколов, он набрал 89,08% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Евгений Мишин от ЛДПР (4,60% голосов), третью строку делят два кандидата (по 2,87% голосов) — Максим Буланов от фракции КПРФ) и Юрий Шитиков от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".
https://1prime.ru/20240908/limarenko-851430740.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851430861_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_315df515f2b0dc1f6c7ca1dbc50a1e27.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, выборы губернатора
Политика, РОССИЯ, выборы губернатора
Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области
ЦИК: Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области с 89,08%
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 0,16% протоколов, он набрал 89,08% голосов избирателей.
Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Евгений Мишин от ЛДПР (4,60% голосов), третью строку делят два кандидата (по 2,87% голосов) — Максим Буланов от фракции КПРФ) и Юрий Шитиков от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".
Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области