https://1prime.ru/20240908/besprozvannykh-851431019.html

Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области

Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области - 08.09.2024, ПРАЙМ

Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T22:33+0300

2024-09-08T22:33+0300

2024-09-08T22:33+0300

политика

россия

выборы губернатора

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 0,16% протоколов, он набрал 89,08% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Евгений Мишин от ЛДПР (4,60% голосов), третью строку делят два кандидата (по 2,87% голосов) — Максим Буланов от фракции КПРФ) и Юрий Шитиков от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".

https://1prime.ru/20240908/limarenko-851430740.html

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россия, выборы губернатора