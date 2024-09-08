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Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T22:21+0300
2024-09-08T22:21+0300
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выборы губернатора
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 0,14% протоколов, он набрал 69,28% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Олег Дмитриев от КПРФ (10,97% голосов), на третьем — Алексей Васютенко от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (6,06% голосов), на четвертом Алексей Кононенко от ЛДПР (4,75% голосов), на пятом – Евгений Кареликов от "Партии пенсионеров" (4,65% голосов).
https://1prime.ru/20240908/milyaev-851430134.html
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россия, выборы губернатора, волгоградская область
Политика, РОССИЯ, выборы губернатора, Волгоградская область
Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
ЦИК: Бочаров лидирует на выборах главы Волгоградской области с 69,28% голосов
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 0,14% протоколов, он набрал 69,28% голосов избирателей.
Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Олег Дмитриев от КПРФ (10,97% голосов), на третьем — Алексей Васютенко от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (6,06% голосов), на четвертом Алексей Кононенко от ЛДПР (4,75% голосов), на пятом – Евгений Кареликов от "Партии пенсионеров" (4,65% голосов).
Миляев лидирует на выборах губернатора Тульской области