https://1prime.ru/20240908/bocharov-851430468.html

Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области

Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области - 08.09.2024, ПРАЙМ

Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области

Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T22:21+0300

2024-09-08T22:21+0300

2024-09-08T22:21+0300

политика

россия

выборы губернатора

волгоградская область

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 0,14% протоколов, он набрал 69,28% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Олег Дмитриев от КПРФ (10,97% голосов), на третьем — Алексей Васютенко от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (6,06% голосов), на четвертом Алексей Кононенко от ЛДПР (4,75% голосов), на пятом – Евгений Кареликов от "Партии пенсионеров" (4,65% голосов).

https://1prime.ru/20240908/milyaev-851430134.html

волгоградская область

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россия, выборы губернатора, волгоградская область