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Францию призвали вступить в БРИКС

Францию призвали вступить в БРИКС - 08.09.2024, ПРАЙМ

Францию призвали вступить в БРИКС

Бывший депутат Европейского парламента, геополитический аналитик Эмерик Шопрад в беседе с РИА Новости на полях Восточного экономического форума заявил, что... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T08:53+0300

2024-09-08T08:53+0300

2024-09-08T08:59+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Бывший депутат Европейского парламента, геополитический аналитик Эмерик Шопрад в беседе с РИА Новости на полях Восточного экономического форума заявил, что Франции нужно вступить в БРИКС.Он отметил, что идея о вступлении Франции в БРИКС только на первый взгляд может показаться странной, тогда как на самом деле Париж традиционно выступал за многополярность. Эта традиция, по его словам, была утрачена лишь после окончания президентского срока Жака Ширака, когда на внешнюю политику Пятой республики в большей степени начали оказывать влияние Соединенные Штаты."Вступление в БРИКС - это возвращение к нашей естественной политике. Так что это абсолютно естественно, а не странно", - подчеркнул Шопрад, после чего добавил, что для такого шага во Франции сначала должна смениться власть."Сказать (Франции - прим. ред.) да или нет - это решение за БРИКС. Но Франция - важная страна на международной сцене, и я думаю, что она могла бы полностью изменить картину мира, и продвинуть возможность реального многополярного мира", - сказал бывший евродепутат.

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франция, брикс, экспертное мнение