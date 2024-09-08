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Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области
Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно данным ЦИК РФ после обработки 16,57% протоколов, он набрал 79,09%... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T21:56+0300
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2024-09-08T21:56+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно данным ЦИК РФ после обработки 16,57% протоколов, он набрал 79,09% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что вторым идет представитель КПРФ Юрий Ваталин (10,52% голосов), третьим — Станислав Гонтарь от ЛДПР (5,46% голосов), четвертым Юрий Климченко от "Партии пенсионеров" (3,25% голосов).
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выборы губернатора, россия
Политика, выборы губернатора, РОССИЯ
Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области
ЦИК: Андрей Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области с 79,09% голосов
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно данным ЦИК РФ после обработки 16,57% протоколов, он набрал 79,09% голосов избирателей.
Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что вторым идет представитель КПРФ Юрий Ваталин (10,52% голосов), третьим — Станислав Гонтарь от ЛДПР (5,46% голосов), четвертым Юрий Климченко от "Партии пенсионеров" (3,25% голосов).
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