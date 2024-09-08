https://1prime.ru/20240908/deklaratsiya-851431439.html

Болгария и Германия подписали декларацию об энергетическом сотрудничестве

Болгария и Германия подписали декларацию об энергетическом сотрудничестве - 08.09.2024, ПРАЙМ

Болгария и Германия подписали декларацию об энергетическом сотрудничестве

Болгария и Германия в воскресенье подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области энергетики и климатических действий, следует из пресс-релиза... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T22:47+0300

2024-09-08T22:47+0300

2024-09-08T22:47+0300

энергетика

болгария

германия

энергетическое сотрудничество

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Болгария и Германия в воскресенье подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области энергетики и климатических действий, следует из пресс-релиза минэнерго Болгарии. "Мы наметили новые перспективы для традиционно хороших отношений между Болгарией и Германией в энергетическом секторе. Мы будем расширять наше партнерство в таких областях, как водородные технологии, возобновляемые источники энергии, зеленый переход, энергетические коридоры, диверсификация поставок и в других", - заявил министр энергетики Болгарии Владимир Малинов, его слова приводит министерство. Согласно сообщению на сайте болгарского минэнерго, со стороны Германии документ подписал вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

https://1prime.ru/20240908/gretsiya-851422323.html

болгария

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болгария, германия, энергетическое сотрудничество