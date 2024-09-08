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Демешин лидирует на выборах губернатора Хабаровского края
Демешин лидирует на выборах губернатора Хабаровского края - 08.09.2024, ПРАЙМ
Демешин лидирует на выборах губернатора Хабаровского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин (партия "Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 81,49 % голосов... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T18:16+0300
2024-09-08T18:16+0300
2024-09-08T18:17+0300
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин (партия "Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 81,49 % голосов избирателей после обработки более 50% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ. По данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает кандидат от фракции КПРФ Петр Перевезенцев (7,87% голосов), третье — кандидат от партии "Новые люди" Роза Чемерис (4,60% голосов), четвертое — Сергей Прокопьев от "Коммунистов России" с 2,99% голосов.
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россия, выборы губернатора, хабаровский край
Политика, РОССИЯ, выборы губернатора, Хабаровский край
Демешин лидирует на выборах губернатора Хабаровского края
Демешин лидирует на выборах губернатора Хабаровского края с 81,49% голосов
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин (партия "Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 81,49 % голосов избирателей после обработки более 50% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает кандидат от фракции КПРФ Петр Перевезенцев (7,87% голосов), третье — кандидат от партии "Новые люди" Роза Чемерис (4,60% голосов), четвертое — Сергей Прокопьев от "Коммунистов России" с 2,99% голосов.
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