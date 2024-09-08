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Правило трех лет. Что делать, если банк требует старые долги

Правило трех лет. Что делать, если банк требует старые долги - 08.09.2024, ПРАЙМ

Правило трех лет. Что делать, если банк требует старые долги

Бывает, что с граждан требуют старые долги или те, что, казалось, давно были погашены. Как это получается и почему может возникнуть просрочка, рассказал... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T02:02+0300

2024-09-08T02:02+0300

2024-09-08T02:02+0300

банки

просроченные долги

финансист

эльман мехтиев

эксклюзив

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Бывает, что с граждан требуют старые долги или те, что, казалось, давно были погашены. Как это получается и почему может возникнуть просрочка, рассказал агентству "Прайм" Эльман Мехтиев, основатель сервиса "Кредчек".Для начала, погасить долг - вовсе не значит о нем забыть. “Вы оплатили, но не факт, что туда, куда надо, в срок, полную сумму и вообще, что деньги дошли”, - пояснил он.Не "туда" - достаточно сделать ошибку в одной цифре при перечислении - и деньги будут зачислены на "чужой" счет или в погашение "чужого" долга. Важно не спешить и перепроверять все детали платежа.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНе "в срок" - достаточно опоздать в перечислении на день и начнут капать проценты и штраф за невыполнение платежа в срок ("просрочка"). Зачисление на счет может длиться до трех дней, и все это время будут капать проценты и висеть штраф за опоздание. По этой причине важно вести календарь платежей, не оставлять их на последний день, а совершать минимум за три рабочих дня до крайнего срока, указывает финансист.Неполная сумма - даже одна копейка недоплаты сделает обязательство невыполненным. К тому же, очень часто есть комиссии за платежи и переводы, которые не всегда компенсируются получателем платежа. А это – точно не копейки. Не забывайте и о комиссии за перечисление – банк ее все равно спишет с основной суммы, а у вас образуется долг.Бывает, что деньги не доходят, например, у банка-посредника отозвали лицензию. Не поленитесь проверить в личном кабинете зачисление денег. И если их там нет даже через три дня, зато появились штрафы за опоздание, обращайтесь к кредитору с документами, подтверждающими, что вы все правильно сделали.Многие считают, что по долгам работает срок исковой давности – три года. Если он прошел, то и требовать их незаконно. Однако сроки и порядок применения исковой давности регулируются главой 12 ГК РФ. Согласно ей, срок определяется отдельно по каждому неисполненному обязательству должника даже в рамках одного договора. Требование кредитора о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.“То есть, истечение срока давности не означает, что долг перестает существовать”, - отметил эксперт.Суд по своей инициативе не вправе применять указанное основание для отказа в иске. Как правило, кредитор подает заявление о вынесении судебного приказа, которое рассматривается без вызова сторон и проведения судебного заседания. Приказ выносится в течение пяти дней. Затем должнику дается 10 дней, чтобы его оспорить. Если он уже не проживает по старому адресу, то не получает извещения и просто не знает о взыскании. Если же извещение получил кто-то другой, доказать неведение становится проблематично.Поэтому важно понимать – старый долг никуда не исчезает. Лучше не надеяться, что про него забудут или он сгорит, а взаимодействовать с кредитором и находить конструктивные решения, подытожил Мехтиев.

https://1prime.ru/20240831/stavka-851232969.html

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банки, просроченные долги, финансист, эльман мехтиев, эксклюзив