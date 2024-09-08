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Олег Дерипаска объяснил, сколько, когда и почему доллар потеряет в цене
Олег Дерипаска объяснил, сколько, когда и почему доллар потеряет в цене - 08.09.2024, ПРАЙМ
Олег Дерипаска объяснил, сколько, когда и почему доллар потеряет в цене
В ближайшие годы американский доллар потеряет около трети своей ценности. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал известный российский предприниматель,... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T12:29+0300
2024-09-08T12:29+0300
2024-09-08T12:31+0300
экономика
олег дерипаска
доллар
прогноз
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. В ближайшие годы американский доллар потеряет около трети своей ценности. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал известный российский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и основатель компании "Базовый элемент" Олег Дерипаска.По его расчетам, американская валюта "в любом случае, с санкциями или без них", в ближайшее три года потеряет до 30 процентов по отношению к другим мировым валютам.Подкрепляя свой прогноз, Дерипаска отметил, что американский доллар обесценится из-за "запредельный госдолг в США" – свыше $35 триллионов. Именно государственный долг Америки, по выражению предпринимателя, является "всему виной".При этом санкции, как считает основатель "Базового элемента", "лишь усугубляют ситуацию".
https://1prime.ru/20240906/dollar-851398699.html
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олег дерипаска, доллар, прогноз
Экономика, Олег Дерипаска, доллар, прогноз
Олег Дерипаска объяснил, сколько, когда и почему доллар потеряет в цене
Дерипаска: в ближайшее три года доллар США потеряет до 30% своей ценности