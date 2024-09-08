https://1prime.ru/20240908/dollar-851420484.html

Олег Дерипаска объяснил, сколько, когда и почему доллар потеряет в цене

Олег Дерипаска объяснил, сколько, когда и почему доллар потеряет в цене - 08.09.2024, ПРАЙМ

Олег Дерипаска объяснил, сколько, когда и почему доллар потеряет в цене

В ближайшие годы американский доллар потеряет около трети своей ценности. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал известный российский предприниматель,... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T12:29+0300

2024-09-08T12:29+0300

2024-09-08T12:31+0300

экономика

олег дерипаска

доллар

прогноз

https://cdnn.1prime.ru/img/82821/92/828219251_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_827c8bec408b18592f0acded552328b6.jpg

МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. В ближайшие годы американский доллар потеряет около трети своей ценности. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал известный российский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и основатель компании "Базовый элемент" Олег Дерипаска.По его расчетам, американская валюта "в любом случае, с санкциями или без них", в ближайшее три года потеряет до 30 процентов по отношению к другим мировым валютам.Подкрепляя свой прогноз, Дерипаска отметил, что американский доллар обесценится из-за "запредельный госдолг в США" – свыше $35 триллионов. Именно государственный долг Америки, по выражению предпринимателя, является "всему виной".При этом санкции, как считает основатель "Базового элемента", "лишь усугубляют ситуацию".

https://1prime.ru/20240906/dollar-851398699.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

олег дерипаска, доллар, прогноз