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Олег Дерипаска объяснил, сколько, когда и почему доллар потеряет в цене - 08.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240908/dollar-851420484.html
Олег Дерипаска объяснил, сколько, когда и почему доллар потеряет в цене
Олег Дерипаска объяснил, сколько, когда и почему доллар потеряет в цене - 08.09.2024, ПРАЙМ
Олег Дерипаска объяснил, сколько, когда и почему доллар потеряет в цене
В ближайшие годы американский доллар потеряет около трети своей ценности. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал известный российский предприниматель,... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T12:29+0300
2024-09-08T12:31+0300
экономика
олег дерипаска
доллар
прогноз
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. В ближайшие годы американский доллар потеряет около трети своей ценности. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал известный российский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и основатель компании "Базовый элемент" Олег Дерипаска.По его расчетам, американская валюта "в любом случае, с санкциями или без них", в ближайшее три года потеряет до 30 процентов по отношению к другим мировым валютам.Подкрепляя свой прогноз, Дерипаска отметил, что американский доллар обесценится из-за "запредельный госдолг в США" – свыше $35 триллионов. Именно государственный долг Америки, по выражению предпринимателя, является "всему виной".При этом санкции, как считает основатель "Базового элемента", "лишь усугубляют ситуацию".
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олег дерипаска, доллар, прогноз
Экономика, Олег Дерипаска, доллар, прогноз
12:29 08.09.2024 (обновлено: 12:31 08.09.2024)
 
Олег Дерипаска объяснил, сколько, когда и почему доллар потеряет в цене

Дерипаска: в ближайшее три года доллар США потеряет до 30% своей ценности

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. В ближайшие годы американский доллар потеряет около трети своей ценности. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал известный российский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и основатель компании "Базовый элемент" Олег Дерипаска.
По его расчетам, американская валюта "в любом случае, с санкциями или без них", в ближайшее три года потеряет до 30 процентов по отношению к другим мировым валютам.

Подкрепляя свой прогноз, Дерипаска отметил, что американский доллар обесценится из-за "запредельный госдолг в США" – свыше $35 триллионов. Именно государственный долг Америки, по выражению предпринимателя, является "всему виной".
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
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При этом санкции, как считает основатель "Базового элемента", "лишь усугубляют ситуацию".
 
ЭкономикаОлег Дерипаскадолларпрогноз
 
 
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