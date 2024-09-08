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Россиянам рассказали способ продлить срок эксплуатации автомобиля - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали способ продлить срок эксплуатации автомобиля
Россиянам рассказали способ продлить срок эксплуатации автомобиля - 08.09.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали способ продлить срок эксплуатации автомобиля
Главным фактором, определяющим срок службы любого автомобиля, является отношение ее владельца, считает эксперт "Авто.ру" Иван Ананьев. Об этом он рассказал в... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T10:17+0300
2024-09-08T10:17+0300
ремонт
автовладельцы
экспертное мнение
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Главным фактором, определяющим срок службы любого автомобиля, является отношение ее владельца, считает эксперт "Авто.ру" Иван Ананьев. Об этом он рассказал в беседе с RT."Именно он принимает решение о том, когда проводить техническое обслуживание, какие запчасти использовать и как часто заезжать на мойку", - объяснил автомобильный эксперт. Ананьев уточнил, что критически важным правилом обслуживания любого автомобиля является своевременный ремонт и замена технических жидкостей. Здесь, обратил он внимание, важно следовать рекомендациям производителя, поскольку все характеристики исходят из "жизненного цикла" деталей, которые были использованы в сборке.Эксперт назвал одну из самых частых ошибок автомобилистов - слишком редкая проверка давления в шинах. По словам Ананьева, повышенное давление может привести к ухудшению работы системы охлаждения, коррозии кузовных панелей и другим неприятным последствиям."Кроме того, спокойная манера вождения, поддержание шин и тормозов в хорошем состоянии, а интерьера — в чистоте помогут не только продлить срок эксплуатации, но и повысить стоимость продажи", — резюмировал собеседник агентства.
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ремонт, автовладельцы, экспертное мнение
ремонт, автовладельцы, экспертное мнение
10:17 08.09.2024
 
Россиянам рассказали способ продлить срок эксплуатации автомобиля

"RT": ключевым фактором, влияющим на срок службы авто, остаётся автовладелец

© Фото : 奇瑞汽车股份有限公司 Автомобиль Chery Amulet T10
Автомобиль Chery Amulet T10 - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© Фото : 奇瑞汽车股份有限公司
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Главным фактором, определяющим срок службы любого автомобиля, является отношение ее владельца, считает эксперт "Авто.ру" Иван Ананьев. Об этом он рассказал в беседе с RT.
"Именно он принимает решение о том, когда проводить техническое обслуживание, какие запчасти использовать и как часто заезжать на мойку", - объяснил автомобильный эксперт.
Ананьев уточнил, что критически важным правилом обслуживания любого автомобиля является своевременный ремонт и замена технических жидкостей. Здесь, обратил он внимание, важно следовать рекомендациям производителя, поскольку все характеристики исходят из "жизненного цикла" деталей, которые были использованы в сборке.
Эксперт назвал одну из самых частых ошибок автомобилистов - слишком редкая проверка давления в шинах. По словам Ананьева, повышенное давление может привести к ухудшению работы системы охлаждения, коррозии кузовных панелей и другим неприятным последствиям.
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"Кроме того, спокойная манера вождения, поддержание шин и тормозов в хорошем состоянии, а интерьера — в чистоте помогут не только продлить срок эксплуатации, но и повысить стоимость продажи", — резюмировал собеседник агентства.
 
ремонтавтовладельцыэкспертное мнение
 
 
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