https://1prime.ru/20240908/ekspluatatsiya-851418590.html

Россиянам рассказали способ продлить срок эксплуатации автомобиля

Россиянам рассказали способ продлить срок эксплуатации автомобиля - 08.09.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали способ продлить срок эксплуатации автомобиля

Главным фактором, определяющим срок службы любого автомобиля, является отношение ее владельца, считает эксперт "Авто.ру" Иван Ананьев. Об этом он рассказал в... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T10:17+0300

2024-09-08T10:17+0300

2024-09-08T10:17+0300

ремонт

автовладельцы

экспертное мнение

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Главным фактором, определяющим срок службы любого автомобиля, является отношение ее владельца, считает эксперт "Авто.ру" Иван Ананьев. Об этом он рассказал в беседе с RT."Именно он принимает решение о том, когда проводить техническое обслуживание, какие запчасти использовать и как часто заезжать на мойку", - объяснил автомобильный эксперт. Ананьев уточнил, что критически важным правилом обслуживания любого автомобиля является своевременный ремонт и замена технических жидкостей. Здесь, обратил он внимание, важно следовать рекомендациям производителя, поскольку все характеристики исходят из "жизненного цикла" деталей, которые были использованы в сборке.Эксперт назвал одну из самых частых ошибок автомобилистов - слишком редкая проверка давления в шинах. По словам Ананьева, повышенное давление может привести к ухудшению работы системы охлаждения, коррозии кузовных панелей и другим неприятным последствиям."Кроме того, спокойная манера вождения, поддержание шин и тормозов в хорошем состоянии, а интерьера — в чистоте помогут не только продлить срок эксплуатации, но и повысить стоимость продажи", — резюмировал собеседник агентства.

https://1prime.ru/20240907/avtomobil-851411775.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ремонт, автовладельцы, экспертное мнение