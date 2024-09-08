https://1prime.ru/20240908/energosnabzhenie-851418312.html

Украина со страхом ожидает прихода "русской зимы". Возможны два сценария

Украина со страхом ожидает прихода "русской зимы". Возможны два сценария - 08.09.2024, ПРАЙМ

Украина со страхом ожидает прихода "русской зимы". Возможны два сценария

По данным Украинского центра по борьбе с дезинформацией, даже в лучшем случае украинцы грядущей зимой будут получать электроэнергию лишь по 12 часов в сутки... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T10:12+0300

2024-09-08T10:12+0300

2024-09-08T10:15+0300

энергетика

украина

энергоснабжение

прогноз

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. По данным Украинского центра по борьбе с дезинформацией, даже в лучшем случае украинцы грядущей зимой будут получать электроэнергию лишь по 12 часов в сутки. При этом местные СМИ предсказывают, что электричество будет отключаться по 20 часов в день. Об этом рассказывается в публикации хорватского издания Geopolitika.В статье приводятся расчеты эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По его оценкам, при стабильной работе восьми-девяти энергоблоков атомных электростанций и мягкой зиме украинцы будут жить при свете по 12 часов в сутки. А вот если будут работать только шесть-семь энергоблоков, и зима выдастся суровой, тогда дома и предприятия будут запитываться лишь по четыре часа в сутки. Не исключаются и новые удары ВС России по украинской инфраструктуре. Разумеется, в складывающейся ситуации, как отмечают авторы материала, Украина возлагает немалые надежды на помощь Запада. И, как свидетельствует издание, украинцы договорились с Соединенными Штатами о скором восстановлении и модернизации энергосистемы.Более того, США уже выделили $800 млн на укрепление энергобезопасности Украины. Однако эта помощь, как следует из текста статьи, мало меняет ситуацию. Ведь Центр по борьбе с дезинформацией все ровно настоятельно рекомендует и гражданам, и предприятиям готовиться к неожиданным отключениям. Так, например, украинцам советуют использовать резервные системы – внешние аккумуляторы, дизель-генераторы, солнечные панели и инверторы.

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украина, энергоснабжение, прогноз