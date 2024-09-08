https://1prime.ru/20240908/fedorischev-851428622.html

Федорищев лидирует на выборах главы Самарской области

Федорищев лидирует на выборах главы Самарской области - 08.09.2024, ПРАЙМ

Федорищев лидирует на выборах главы Самарской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T20:54+0300

2024-09-08T20:54+0300

2024-09-08T20:54+0300

политика

россия

выборы губернатора

самарская область

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 12,37% протоколов, он набрал 82,56% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Алексей Лескин от КПРФ (6,07% голосов), на третьем — Наталья Бисярина от ЛДПР (5,67% голосов), на четвертом — Михаил Маряхин от фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (1,99% голосов), на пятом — Владимир Плякин от "Новых людей" (1,71% голосов), на шестом — Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы" (0,78% голосов).

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самарская область

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россия, выборы губернатора, самарская область