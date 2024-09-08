https://1prime.ru/20240908/filimonov-851431766.html
Филимонов лидирует на выборах главы Вологодской области
Филимонов лидирует на выборах главы Вологодской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
Филимонов лидирует на выборах главы Вологодской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T22:59+0300
2024-09-08T22:59+0300
2024-09-08T22:59+0300
политика
россия
выборы губернатора
вологодская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851431609_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_fd8f7583888c76fcc3a454d8c9c69aca.jpg
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ, он набрал 64,56% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Александр Морозов от партии КПРФ (19,42% голосов), на третьем — Антон Гримов от ЛДПР (6,79% голосов), на четвертом — Игорь Катухин от "Партии пенсионеров" (3,78% голосов), на пятом — Денис Хрипель от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (3,56% голосов).
https://1prime.ru/20240908/smirnov-851431333.html
вологодская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851431609_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_c93f37a46f296fa68b6f21febbdcc91a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, выборы губернатора, вологодская область
Политика, РОССИЯ, выборы губернатора, Вологодская область
Филимонов лидирует на выборах главы Вологодской области
ЦИК: Филимонов лидирует на выборах главы Вологодской области с 64,56% голосов
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ, он набрал 64,56% голосов избирателей.
Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Александр Морозов от партии КПРФ (19,42% голосов), на третьем — Антон Гримов от ЛДПР (6,79% голосов), на четвертом — Игорь Катухин от "Партии пенсионеров" (3,78% голосов), на пятом — Денис Хрипель от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (3,56% голосов).
Смирнов лидирует на выборах губернатора Курской области