https://1prime.ru/20240908/filimonov-851431766.html

Филимонов лидирует на выборах главы Вологодской области

Филимонов лидирует на выборах главы Вологодской области - 08.09.2024, ПРАЙМ

Филимонов лидирует на выборах главы Вологодской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T22:59+0300

2024-09-08T22:59+0300

2024-09-08T22:59+0300

политика

россия

выборы губернатора

вологодская область

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ, он набрал 64,56% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Александр Морозов от партии КПРФ (19,42% голосов), на третьем — Антон Гримов от ЛДПР (6,79% голосов), на четвертом — Игорь Катухин от "Партии пенсионеров" (3,78% голосов), на пятом — Денис Хрипель от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (3,56% голосов).

https://1prime.ru/20240908/smirnov-851431333.html

вологодская область

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россия, выборы губернатора, вологодская область