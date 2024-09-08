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Филимонов лидирует на выборах главы Вологодской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Филимонов лидирует на выборах главы Вологодской области
Филимонов лидирует на выборах главы Вологодской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
Филимонов лидирует на выборах главы Вологодской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T22:59+0300
2024-09-08T22:59+0300
политика
россия
выборы губернатора
вологодская область
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ, он набрал 64,56% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Александр Морозов от партии КПРФ (19,42% голосов), на третьем — Антон Гримов от ЛДПР (6,79% голосов), на четвертом — Игорь Катухин от "Партии пенсионеров" (3,78% голосов), на пятом — Денис Хрипель от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (3,56% голосов).
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россия, выборы губернатора, вологодская область
Политика, РОССИЯ, выборы губернатора, Вологодская область
22:59 08.09.2024
 
Филимонов лидирует на выборах главы Вологодской области

ЦИК: Филимонов лидирует на выборах главы Вологодской области с 64,56% голосов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов, временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области
Георгий Филимонов, временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ, он набрал 64,56% голосов избирателей.
Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Александр Морозов от партии КПРФ (19,42% голосов), на третьем — Антон Гримов от ЛДПР (6,79% голосов), на четвертом — Игорь Катухин от "Партии пенсионеров" (3,78% голосов), на пятом — Денис Хрипель от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (3,56% голосов).
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ПолитикаРОССИЯвыборы губернатораВологодская область
 
 
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