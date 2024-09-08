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Греция хочет пожаловаться фон дер Ляйен на неработающий единый энергорынок

Греция хочет пожаловаться фон дер Ляйен на неработающий единый энергорынок - 08.09.2024, ПРАЙМ

Греция хочет пожаловаться фон дер Ляйен на неработающий единый энергорынок

Единый европейский рынок электроэнергии не работает должным образом, заявил на пресс-конференции в Салониках премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. По его... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T15:10+0300

2024-09-08T15:10+0300

2024-09-08T15:13+0300

энергетика

ес

греция

кириакос мицотакис

урсула фон дер ляйен

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АФИНЫ, 8 сен - ПРАЙМ. Единый европейский рынок электроэнергии не работает должным образом, заявил на пресс-конференции в Салониках премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. По его словам он планирует написать письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой заняться данной проблемой. Мицотакис считает, что в настоящее время на энергорынке юго-восточной Европы есть фундаментальный перекос по отношению к ценам, которые Западная Европа платит за электроэнергию. "Мы говорим, что у нас есть единый рынок, у нас есть целевая модель, но она не работает. В ближайшие несколько дней я подниму этот вопрос в письме, которое я направлю председателю Европейской комиссии госпоже фон дер Ляйен, объясняя, что именно произошло не только в Греции, но и в Болгарии, в Румынии, в Венгрии, и как возможно, что есть время суток, когда цена системы на Балканах в десять раз дороже, чем в Австрии или Чехии", — заявил греческий премьер. Он полагает, что рост цен происходит во время отключения возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) от системы. В качестве цели правительства Греции Мицотакис назвал зеленый переход и переход к зеленой энергетике, который является не только экологической, но и экономической необходимостью. По его мнению, "энергия, которая сегодня производится из солнца, ветра и воды, намного дешевле, чем энергия, производимая из импортируемого природного газа или бурого угля, который в любом случае находится почти в полном упадке".Мицотакис выразил мнение, что проблема с ВИЭ состоит в том, что они не могут производить энергию круглосуточно, поэтому в определенное время суток, особенно в вечерние часы, когда фотоэлектрические панели отключают систему, наблюдается очень резкий рост почасовой цены на электроэнергию, что в конечном итоге приводит к росту средней цены на оптовую электроэнергию за месяц. "Что-то не работает хорошо в европейской модели. Я не ожидаю, что эта проблема будет решена немедленно, но, по крайней мере, кто-то должен серьезно на нее посмотреть, чтобы мы могли убедиться, что в будущем у нас больше не будет таких перекосов. У нас их не было до мая", — сказал премьер. Он также отметил, что сейчас Греция экспортирует энергию на Украину, а ранее импортировала ее с Украины. "Это повышает цены. Но греческий потребитель не будет платить за перекосы европейской модели", — пояснил Мицотакис. Кроме того, он предупредил, что греческий кабмин в краткосрочной перспективе продолжит облагать чрезвычайными налогами и чрезвычайными сборами тех производителей, которые действительно получают огромные прибыли. По его слова, эти производители не делают ничего противозаконного, но они используют перекосы в системе, поэтому власти намерены "забрать эти прибыли и вернуть их потребителям". Мицотакис напомнил, что он был одним из тех, кто боролся в Европе за введение ограничения на цены на газ, "и как только оно было введено, мы увидели снижение". Премьер намерен вести аналогичную борьбу, чтобы исправить эти перекосы и не допустить подобных явлений следующим летом".

https://1prime.ru/20240902/gaz-851262236.html

греция

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ес, греция, кириакос мицотакис, урсула фон дер ляйен