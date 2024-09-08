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Против рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело
Против рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело - 08.09.2024, ПРАЙМ
Против рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело
В отношении рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело в связи с неисполнением им обязанностей иностранного агента, передает РИА Новости со ссылкой на данные | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T05:40+0300
2024-09-08T05:40+0300
2024-09-08T05:42+0300
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. В отношении рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело в связи с неисполнением им обязанностей иностранного агента, передает РИА Новости со ссылкой на данные правоохранительных органов. Как пояснили агентству правоохранители, поскольку рэпер долгое время размещал в Telegram и на YouTube материалы без пометок иноагента, в отношении него было заведено дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ - уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.По этой статье рэперу как минимум грозит штраф до 300 тыс. рублей, а максимально - до двух лет лишения свободы.*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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Против рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело
Против рэпера Моргенштерна* завели дело за неисполнение обязанностей иноагента
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. В отношении рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело в связи с неисполнением им обязанностей иностранного агента, передает РИА Новости со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Как пояснили агентству правоохранители, поскольку рэпер долгое время размещал в Telegram и на YouTube материалы без пометок иноагента, в отношении него было заведено дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ - уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.
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По этой статье рэперу как минимум грозит штраф до 300 тыс. рублей, а максимально - до двух лет лишения свободы.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.