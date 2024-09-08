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Против рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Против рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело
Против рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело - 08.09.2024, ПРАЙМ
Против рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело
В отношении рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело в связи с неисполнением им обязанностей иностранного агента, передает РИА Новости со ссылкой на данные | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T05:40+0300
2024-09-08T05:42+0300
происшествия
россия
уголовное дело
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. В отношении рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело в связи с неисполнением им обязанностей иностранного агента, передает РИА Новости со ссылкой на данные правоохранительных органов. Как пояснили агентству правоохранители, поскольку рэпер долгое время размещал в Telegram и на YouTube материалы без пометок иноагента, в отношении него было заведено дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ - уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.По этой статье рэперу как минимум грозит штраф до 300 тыс. рублей, а максимально - до двух лет лишения свободы.*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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россия, уголовное дело
Происшествия, РОССИЯ, уголовное дело
05:40 08.09.2024 (обновлено: 05:42 08.09.2024)
 
Против рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело

Против рэпера Моргенштерна* завели дело за неисполнение обязанностей иноагента

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКонцерт Моргенштерна* в рамках фестиваля PARUS
Концерт Моргенштерна* в рамках фестиваля PARUS - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. В отношении рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело в связи с неисполнением им обязанностей иностранного агента, передает РИА Новости со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Как пояснили агентству правоохранители, поскольку рэпер долгое время размещал в Telegram и на YouTube материалы без пометок иноагента, в отношении него было заведено дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ - уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.
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По этой статье рэперу как минимум грозит штраф до 300 тыс. рублей, а максимально - до двух лет лишения свободы.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
ПроисшествияРОССИЯуголовное дело
 
 
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