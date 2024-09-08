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Китай снимет ограничения на иностранные инвестиции в производство
Китай снимет ограничения на иностранные инвестиции в производство - 08.09.2024, ПРАЙМ
Китай снимет ограничения на иностранные инвестиции в производство
Китай с 1 ноября снимет все ограничения на иностранные инвестиции в производственный сектор, следует из совместного решения Государственного комитета по... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T14:11+0300
2024-09-08T14:11+0300
2024-09-08T14:12+0300
китай
экономика
производство
иностранные инвестиции
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ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. Китай с 1 ноября снимет все ограничения на иностранные инвестиции в производственный сектор, следует из совместного решения Государственного комитета по развитию и реформам и министерства коммерции КНР, опубликованного в воскресенье. Как указывается в документе, Китай отменит последние существующие ограничения, полностью открыв производственный сектор для иностранных инвестиций. В документе указывается, что соответствующее решение “демонстрирует непоколебимую решимость Китая содействовать либерализации и упрощению процедур инвестирования, а также его ответственность за содействие глобальной открытости и сотрудничеству”.
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китай, производство, иностранные инвестиции
КИТАЙ, Экономика, производство, иностранные инвестиции
Китай снимет ограничения на иностранные инвестиции в производство
Китай отменит ограничения на доступ иностранных инвестиций с 1 ноября
ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. Китай с 1 ноября снимет все ограничения на иностранные инвестиции в производственный сектор, следует из совместного решения Государственного комитета по развитию и реформам и министерства коммерции КНР, опубликованного в воскресенье.
Как указывается в документе, Китай отменит последние существующие ограничения, полностью открыв производственный сектор для иностранных инвестиций.
В документе указывается, что соответствующее решение “демонстрирует непоколебимую решимость Китая содействовать либерализации и упрощению процедур инвестирования, а также его ответственность за содействие глобальной открытости и сотрудничеству”.
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