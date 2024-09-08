https://1prime.ru/20240908/investitsii-851421524.html

Китай снимет ограничения на иностранные инвестиции в производство

Китай снимет ограничения на иностранные инвестиции в производство - 08.09.2024, ПРАЙМ

Китай снимет ограничения на иностранные инвестиции в производство

Китай с 1 ноября снимет все ограничения на иностранные инвестиции в производственный сектор, следует из совместного решения Государственного комитета по... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T14:11+0300

2024-09-08T14:11+0300

2024-09-08T14:12+0300

китай

экономика

производство

иностранные инвестиции

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ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. Китай с 1 ноября снимет все ограничения на иностранные инвестиции в производственный сектор, следует из совместного решения Государственного комитета по развитию и реформам и министерства коммерции КНР, опубликованного в воскресенье. Как указывается в документе, Китай отменит последние существующие ограничения, полностью открыв производственный сектор для иностранных инвестиций. В документе указывается, что соответствующее решение “демонстрирует непоколебимую решимость Китая содействовать либерализации и упрощению процедур инвестирования, а также его ответственность за содействие глобальной открытости и сотрудничеству”.

https://1prime.ru/20240908/perestanovki-851420817.html

китай

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китай, производство, иностранные инвестиции