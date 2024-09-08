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Хабиров лидирует на выборах главы Республики Башкортостан
Хабиров лидирует на выборах главы Республики Башкортостан - 08.09.2024, ПРАЙМ
Хабиров лидирует на выборах главы Республики Башкортостан
Действующий глава Республики Башкортостан Радий Хабиров (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T20:28+0300
2024-09-08T20:28+0300
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий глава Республики Башкортостан Радий Хабиров (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 0,03% протоколов, он набрал 72,85% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет представитель партии "Новые люди" Ильшат Тимерьянов (19,46% голосов), на третьем — Артур Шайнуров от КПРФ (4,52% голосов), на четвертом – Иван Сухарев от фракции ЛДПР (1,81% голосов), на пятомм – Владимир Нагорный от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (1,36% голосов).
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россия, выборы губернатора, башкирия
Политика, РОССИЯ, выборы губернатора, БАШКИРИЯ
Хабиров лидирует на выборах главы Республики Башкортостан
ЦИК: Хабиров лидирует на выборах главы Республики Башкортостан с 72,85% голосов
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий глава Республики Башкортостан Радий Хабиров (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 0,03% протоколов, он набрал 72,85% голосов избирателей.
Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет представитель партии "Новые люди" Ильшат Тимерьянов (19,46% голосов), на третьем — Артур Шайнуров от КПРФ (4,52% голосов), на четвертом – Иван Сухарев от фракции ЛДПР (1,81% голосов), на пятомм – Владимир Нагорный от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (1,36% голосов).
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