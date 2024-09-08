https://1prime.ru/20240908/khabirov-851427972.html

Хабиров лидирует на выборах главы Республики Башкортостан

Хабиров лидирует на выборах главы Республики Башкортостан - 08.09.2024, ПРАЙМ

Хабиров лидирует на выборах главы Республики Башкортостан

Действующий глава Республики Башкортостан Радий Хабиров (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T20:28+0300

2024-09-08T20:28+0300

2024-09-08T20:28+0300

политика

россия

выборы губернатора

башкирия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851427785_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_40ec2dd987aa6290e09bc691dbc51822.jpg

МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий глава Республики Башкортостан Радий Хабиров (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 0,03% протоколов, он набрал 72,85% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет представитель партии "Новые люди" Ильшат Тимерьянов (19,46% голосов), на третьем — Артур Шайнуров от КПРФ (4,52% голосов), на четвертом – Иван Сухарев от фракции ЛДПР (1,81% голосов), на пятомм – Владимир Нагорный от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (1,36% голосов).

https://1prime.ru/20240908/seredyuk-851426183.html

башкирия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, выборы губернатора, башкирия