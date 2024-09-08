https://1prime.ru/20240908/khasikov-851429855.html

Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии

Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии - 08.09.2024, ПРАЙМ

Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии

Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков лидирует в ходе выборов главы республики. Согласно данным ЦИК РФ после обработки 3,51% протоколов, он набрал 82,17%... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T22:01+0300

2024-09-08T22:01+0300

2024-09-08T22:01+0300

политика

россия

калмыкия

выборы губернатора

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков лидирует в ходе выборов главы республики. Согласно данным ЦИК РФ после обработки 3,51% протоколов, он набрал 82,17% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет представитель КПРФ Михаил Намруев (7,35% голосов), на третьем — Айса Баянова от "Новых людей" (5,86% голосов), на четвертом — Юрий Хрущев от ЛДПР (2,95% голосов).

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россия, калмыкия, выборы губернатора