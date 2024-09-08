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Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии
Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии - 08.09.2024, ПРАЙМ
Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии
Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков лидирует в ходе выборов главы республики. Согласно данным ЦИК РФ после обработки 3,51% протоколов, он набрал 82,17%... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T22:01+0300
2024-09-08T22:01+0300
политика
россия
калмыкия
выборы губернатора
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков лидирует в ходе выборов главы республики. Согласно данным ЦИК РФ после обработки 3,51% протоколов, он набрал 82,17% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет представитель КПРФ Михаил Намруев (7,35% голосов), на третьем — Айса Баянова от "Новых людей" (5,86% голосов), на четвертом — Юрий Хрущев от ЛДПР (2,95% голосов).
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россия, калмыкия, выборы губернатора
Политика, РОССИЯ, Калмыкия, выборы губернатора
22:01 08.09.2024
 
Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии

ЦИК: Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии с 82,17% голосов избирателей

© POOL | Перейти в медиабанкБату Хасиков, глава Калмыкии
Бату Хасиков, глава Калмыкии
© POOL
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков лидирует в ходе выборов главы республики. Согласно данным ЦИК РФ после обработки 3,51% протоколов, он набрал 82,17% голосов избирателей.
Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет представитель КПРФ Михаил Намруев (7,35% голосов), на третьем — Айса Баянова от "Новых людей" (5,86% голосов), на четвертом — Юрий Хрущев от ЛДПР (2,95% голосов).
Андрей Турчак, врио главы Республики Алтай - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
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ПолитикаРОССИЯКалмыкиявыборы губернатора
 
 
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