https://1prime.ru/20240908/khasikov-851429855.html
Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии
Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии - 08.09.2024, ПРАЙМ
Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии
Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков лидирует в ходе выборов главы республики. Согласно данным ЦИК РФ после обработки 3,51% протоколов, он набрал 82,17%... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T22:01+0300
2024-09-08T22:01+0300
2024-09-08T22:01+0300
политика
россия
калмыкия
выборы губернатора
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851429703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cbf94ed415d3dec4a82f4447d991dc6a.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков лидирует в ходе выборов главы республики. Согласно данным ЦИК РФ после обработки 3,51% протоколов, он набрал 82,17% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет представитель КПРФ Михаил Намруев (7,35% голосов), на третьем — Айса Баянова от "Новых людей" (5,86% голосов), на четвертом — Юрий Хрущев от ЛДПР (2,95% голосов).
https://1prime.ru/20240908/turchak-851428953.html
калмыкия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851429703_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b22480e58249898fbcbbdbd736a7dc47.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калмыкия, выборы губернатора
Политика, РОССИЯ, Калмыкия, выборы губернатора
Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии
ЦИК: Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии с 82,17% голосов избирателей
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков лидирует в ходе выборов главы республики. Согласно данным ЦИК РФ после обработки 3,51% протоколов, он набрал 82,17% голосов избирателей.
Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет представитель КПРФ Михаил Намруев (7,35% голосов), на третьем — Айса Баянова от "Новых людей" (5,86% голосов), на четвертом — Юрий Хрущев от ЛДПР (2,95% голосов).
Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай