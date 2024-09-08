https://1prime.ru/20240908/konflikt-851424965.html

Настало время для дискуссий о завершении конфликта на Украине, заявил Шольц

Настало время для дискуссий о завершении конфликта на Украине, заявил Шольц - 08.09.2024, ПРАЙМ

Настало время для дискуссий о завершении конфликта на Украине, заявил Шольц

Пришло время обсудить пути завершения конфликта Москвы и Киева, считает действующий немецкий канцлер Олаф Шольц. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ZDF. | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T17:28+0300

2024-09-08T17:28+0300

2024-09-08T17:29+0300

политика

германия

украина

россия

мирные переговоры

олаф шольц

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Пришло время обсудить пути завершения конфликта Москвы и Киева, считает действующий немецкий канцлер Олаф Шольц. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ZDF."Я думаю, что сейчас настал момент, когда нужно вести дискуссии о том, как перейти от нынешней ситуации войны к миру быстрее, чем это кажется (возможным - ред.) на данный момент", - подчеркнул немецкий политик. Он также добавил, что для урегулирования конфликта необходимо провести очередную мирную конференцию. Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с тем, что на нее стоит пригласить и российских представителей, подчеркнул Шольц.

https://1prime.ru/20240908/sholts-851424685.html

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германия, украина, россия, мирные переговоры, олаф шольц