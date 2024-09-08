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Настало время для дискуссий о завершении конфликта на Украине, заявил Шольц - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Настало время для дискуссий о завершении конфликта на Украине, заявил Шольц
Настало время для дискуссий о завершении конфликта на Украине, заявил Шольц - 08.09.2024, ПРАЙМ
Настало время для дискуссий о завершении конфликта на Украине, заявил Шольц
Пришло время обсудить пути завершения конфликта Москвы и Киева, считает действующий немецкий канцлер Олаф Шольц. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ZDF. | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T17:28+0300
2024-09-08T17:29+0300
политика
германия
украина
россия
мирные переговоры
олаф шольц
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Пришло время обсудить пути завершения конфликта Москвы и Киева, считает действующий немецкий канцлер Олаф Шольц. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ZDF."Я думаю, что сейчас настал момент, когда нужно вести дискуссии о том, как перейти от нынешней ситуации войны к миру быстрее, чем это кажется (возможным - ред.) на данный момент", - подчеркнул немецкий политик. Он также добавил, что для урегулирования конфликта необходимо провести очередную мирную конференцию. Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с тем, что на нее стоит пригласить и российских представителей, подчеркнул Шольц.
https://1prime.ru/20240908/sholts-851424685.html
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германия, украина, россия, мирные переговоры, олаф шольц
Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, мирные переговоры, Олаф Шольц
17:28 08.09.2024 (обновлено: 17:29 08.09.2024)
 
Настало время для дискуссий о завершении конфликта на Украине, заявил Шольц

Шольц: настал момент для дискуссий о том, как ускорить завершение конфликта на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Пришло время обсудить пути завершения конфликта Москвы и Киева, считает действующий немецкий канцлер Олаф Шольц. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ZDF.
"Я думаю, что сейчас настал момент, когда нужно вести дискуссии о том, как перейти от нынешней ситуации войны к миру быстрее, чем это кажется (возможным - ред.) на данный момент", - подчеркнул немецкий политик.
Он также добавил, что для урегулирования конфликта необходимо провести очередную мирную конференцию. Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с тем, что на нее стоит пригласить и российских представителей, подчеркнул Шольц.
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ПолитикаГЕРМАНИЯУКРАИНАРОССИЯмирные переговорыОлаф Шольц
 
 
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