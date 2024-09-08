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Кот Ларри с Даунинг-стрит пригрозил "кошачьим новичкам" изгнанием - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Кот Ларри с Даунинг-стрит пригрозил "кошачьим новичкам" изгнанием
Кот Ларри с Даунинг-стрит пригрозил "кошачьим новичкам" изгнанием - 08.09.2024, ПРАЙМ
Кот Ларри с Даунинг-стрит пригрозил "кошачьим новичкам" изгнанием
Главный мышелов Британии с Даунинг-стрит кот Ларри предупредил новых жильцов резиденции о санкциях в случае неповиновения. Об этом легендарный житель... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T16:29+0300
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великобритания
кот
премьер-министр великобритании
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Главный мышелов Британии с Даунинг-стрит кот Ларри предупредил новых жильцов резиденции о санкциях в случае неповиновения. Об этом легендарный житель Даунинг-стрит написал в своей статье для газеты Sunday Times.Из статьи стало известно, что премьер Великобритании Кир Стармер переехал в новый дом вместе со своей кошкой Джо-Джо, а также разрешил детям завести сибирского котенка."Какой совет я могу дать этим кошачьим новичкам? Как и все новые лица в Вестминстере, они придут с широко раскрытыми глазами и оптимизмом относительно своих способностей изменить все к лучшему, а затем обнаружат, что они здесь для того, чтобы помочь удержаться у власти кому-то другому – мне", - без стеснения сообщил пушистый глава резиденции, добавив, что лишь в случае полного повиновения гости смогут поладить с хозяином дома."Если они откажутся, их ожидает ссылка", - пригрозил Ларри. Ларри служит в резиденции премьер-министра с 2011 года. Кошки уже с XV века живут в резиденциях британских правителей и имеют официальный статус и даже зарплату в сто фунтов стерлингов.
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великобритания, кот, премьер-министр великобритании
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, кот, премьер-министр Великобритании
16:29 08.09.2024 (обновлено: 16:40 08.09.2024)
 
Кот Ларри с Даунинг-стрит пригрозил "кошачьим новичкам" изгнанием

Кот Ларри с Даунинг-стрит пригрозил новым сожителям изгнанием в случае неповиновения

© Фото : Prime Minister of the United Kingdom/Ben ShreadКот Ларри с Даунинг стрит, 10
Кот Ларри с Даунинг стрит, 10 - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© Фото : Prime Minister of the United Kingdom/Ben Shread
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Главный мышелов Британии с Даунинг-стрит кот Ларри предупредил новых жильцов резиденции о санкциях в случае неповиновения. Об этом легендарный житель Даунинг-стрит написал в своей статье для газеты Sunday Times.
Из статьи стало известно, что премьер Великобритании Кир Стармер переехал в новый дом вместе со своей кошкой Джо-Джо, а также разрешил детям завести сибирского котенка.
"Какой совет я могу дать этим кошачьим новичкам? Как и все новые лица в Вестминстере, они придут с широко раскрытыми глазами и оптимизмом относительно своих способностей изменить все к лучшему, а затем обнаружат, что они здесь для того, чтобы помочь удержаться у власти кому-то другому – мне", - без стеснения сообщил пушистый глава резиденции, добавив, что лишь в случае полного повиновения гости смогут поладить с хозяином дома.
"Если они откажутся, их ожидает ссылка", - пригрозил Ларри.
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14:51
Ларри служит в резиденции премьер-министра с 2011 года. Кошки уже с XV века живут в резиденциях британских правителей и имеют официальный статус и даже зарплату в сто фунтов стерлингов.
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯкотпремьер-министр Великобритании
 
 
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