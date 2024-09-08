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Кот Ларри с Даунинг-стрит пригрозил "кошачьим новичкам" изгнанием

Кот Ларри с Даунинг-стрит пригрозил "кошачьим новичкам" изгнанием - 08.09.2024, ПРАЙМ

Кот Ларри с Даунинг-стрит пригрозил "кошачьим новичкам" изгнанием

Главный мышелов Британии с Даунинг-стрит кот Ларри предупредил новых жильцов резиденции о санкциях в случае неповиновения. Об этом легендарный житель... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T16:29+0300

2024-09-08T16:29+0300

2024-09-08T16:40+0300

великобритания

кот

премьер-министр великобритании

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Главный мышелов Британии с Даунинг-стрит кот Ларри предупредил новых жильцов резиденции о санкциях в случае неповиновения. Об этом легендарный житель Даунинг-стрит написал в своей статье для газеты Sunday Times.Из статьи стало известно, что премьер Великобритании Кир Стармер переехал в новый дом вместе со своей кошкой Джо-Джо, а также разрешил детям завести сибирского котенка."Какой совет я могу дать этим кошачьим новичкам? Как и все новые лица в Вестминстере, они придут с широко раскрытыми глазами и оптимизмом относительно своих способностей изменить все к лучшему, а затем обнаружат, что они здесь для того, чтобы помочь удержаться у власти кому-то другому – мне", - без стеснения сообщил пушистый глава резиденции, добавив, что лишь в случае полного повиновения гости смогут поладить с хозяином дома."Если они откажутся, их ожидает ссылка", - пригрозил Ларри. Ларри служит в резиденции премьер-министра с 2011 года. Кошки уже с XV века живут в резиденциях британских правителей и имеют официальный статус и даже зарплату в сто фунтов стерлингов.

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великобритания, кот, премьер-министр великобритании