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Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области
Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области
Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко (партия "Единая Россия") побеждает в ходе выборов главы региона. По данным ЦИК РФ после подсчета... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T22:26+0300
2024-09-08T22:26+0300
политика
россия
выборы губернатора
сахалин
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко (партия "Единая Россия") побеждает в ходе выборов главы региона. По данным ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов, он набрал 80,79% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что второе место занимает Павел Ашихмин от фракции КПРФ (7,56% голосов), третье —Роман Веденеев от "Новых людей" (7,41% голосов), четвертое — Вадим Полицинский от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (2,24% голосов).
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россия, выборы губернатора, сахалин
Политика, РОССИЯ, выборы губернатора, Сахалин
22:26 08.09.2024
 
Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области

ЦИК: Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области с 80,79% голосов

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкВалерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области
Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко (партия "Единая Россия") побеждает в ходе выборов главы региона. По данным ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов, он набрал 80,79% голосов избирателей.
Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что второе место занимает Павел Ашихмин от фракции КПРФ (7,56% голосов), третье —Роман Веденеев от "Новых людей" (7,41% голосов), четвертое — Вадим Полицинский от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (2,24% голосов).
Андрей Турчак, врио главы Республики Алтай - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай
21:20
 
ПолитикаРОССИЯвыборы губернатораСахалин
 
 
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