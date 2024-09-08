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Маск назвал сроки начала беспилотных и пилотируемых полетов на Марс - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Маск назвал сроки начала беспилотных и пилотируемых полетов на Марс
Маск назвал сроки начала беспилотных и пилотируемых полетов на Марс - 08.09.2024, ПРАЙМ
Маск назвал сроки начала беспилотных и пилотируемых полетов на Марс
Первый непилотируемый полет космического корабля Starship на Марс намечен через два года, пилотируемый - через четыре. Такое заявление на своей странице в... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T05:23+0300
2024-09-08T05:27+0300
илон маск
полеты
марс
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Первый непилотируемый полет космического корабля Starship на Марс намечен через два года, пилотируемый - через четыре. Такое заявление на своей странице в соцсети Х сделал известный предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск."Первые Starship отправятся на Марс через 2 года... Они будут непилотируемыми, чтобы проверить безопасность посадки на Марсе, - написал Маск. - Если посадка пройдет удачно, первые пилотируемые полеты на Марс планируются через 4 года". По его прогнозу, частота полетов будет расти в геометрической прогрессии. Цель миссий - создание примерно через 20 лет самодостаточного города на Марсе. Компания SpaceX создает корабль Starship для дальних космических вояжей. К сегодняшнему дню этот корабль провел четыре испытательных полета, но только один из них, прошедший в июне нынешнего года, завершился успешно.
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илон маск, полеты, марс
Илон Маск, полеты, Марс
05:23 08.09.2024 (обновлено: 05:27 08.09.2024)
 
Маск назвал сроки начала беспилотных и пилотируемых полетов на Марс

Маск: беспилотные и пилотируемые полеты на Марс намечены через 2 и 4 года

© NASA | Перейти в медиабанкСтарт Falcon 9
Старт Falcon 9
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Первый непилотируемый полет космического корабля Starship на Марс намечен через два года, пилотируемый - через четыре. Такое заявление на своей странице в соцсети Х сделал известный предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск.
"Первые Starship отправятся на Марс через 2 года... Они будут непилотируемыми, чтобы проверить безопасность посадки на Марсе, - написал Маск. - Если посадка пройдет удачно, первые пилотируемые полеты на Марс планируются через 4 года".
По его прогнозу, частота полетов будет расти в геометрической прогрессии. Цель миссий - создание примерно через 20 лет самодостаточного города на Марсе.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
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Компания SpaceX создает корабль Starship для дальних космических вояжей. К сегодняшнему дню этот корабль провел четыре испытательных полета, но только один из них, прошедший в июне нынешнего года, завершился успешно.
 
Илон МаскполетыМарс
 
 
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