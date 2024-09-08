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Маск назвал сроки начала беспилотных и пилотируемых полетов на Марс

Маск назвал сроки начала беспилотных и пилотируемых полетов на Марс - 08.09.2024, ПРАЙМ

Маск назвал сроки начала беспилотных и пилотируемых полетов на Марс

Первый непилотируемый полет космического корабля Starship на Марс намечен через два года, пилотируемый - через четыре. Такое заявление на своей странице в... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T05:23+0300

2024-09-08T05:23+0300

2024-09-08T05:27+0300

илон маск

полеты

марс

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Первый непилотируемый полет космического корабля Starship на Марс намечен через два года, пилотируемый - через четыре. Такое заявление на своей странице в соцсети Х сделал известный предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск."Первые Starship отправятся на Марс через 2 года... Они будут непилотируемыми, чтобы проверить безопасность посадки на Марсе, - написал Маск. - Если посадка пройдет удачно, первые пилотируемые полеты на Марс планируются через 4 года". По его прогнозу, частота полетов будет расти в геометрической прогрессии. Цель миссий - создание примерно через 20 лет самодостаточного города на Марсе. Компания SpaceX создает корабль Starship для дальних космических вояжей. К сегодняшнему дню этот корабль провел четыре испытательных полета, но только один из них, прошедший в июне нынешнего года, завершился успешно.

https://1prime.ru/20240906/mask-851379935.html

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илон маск, полеты, марс