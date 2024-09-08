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Умер телеведущий КВН Александр Масляков

Умер телеведущий КВН Александр Масляков - 08.09.2024, ПРАЙМ

Умер телеведущий КВН Александр Масляков

Телеведущий КВН Александр Масляков умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил в воскресенье Telegram-канал КВН. | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T19:20+0300

2024-09-08T19:20+0300

2024-09-08T19:34+0300

россия

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Телеведущий КВН Александр Масляков умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил в воскресенье Telegram-канал КВН. "С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков", — сказано в сообщении. Отмечается, что Масляков был и навсегда останется легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей, он был удостоен множества наград, являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Кроме того, он основал творческое объединение "АМиК", "его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить", говорится в сообщении. Масляков вел программу КВН с 1964 года, он стал символом юмора и сатиры в России и за ее пределами, также отмечается в сообщении."Светлая память Александру Васильевичу Маслякову", — сказано в сообщении.Александр Васильевич Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. В 1966 году окончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта (МИИТ). Затем работал в проектном институте "Гипросахар". В 1968 году окончил Высшие курсы работников телевидения. При этом еще в 1964 году, будучи студентом четвертого курса, начал работать на телевидении в Главной редакции программ для молодежи. С этого же года являлся бессменным руководителем и ведущим (до 2022 года) телепередачи "КВН".

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