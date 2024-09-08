https://1prime.ru/20240908/medvedev-851429162.html

Медведев оценил проведение выборов в российских регионах

Медведев оценил проведение выборов в российских регионах - 08.09.2024, ПРАЙМ

Медведев оценил проведение выборов в российских регионах

Ситуация в ходе выборах в российских регионах была разной, в целом же они прошли организованно и соответствовали законодательству, заявил зампред Совета... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T21:46+0300

2024-09-08T21:46+0300

2024-09-08T22:35+0300

политика

россия

выборы губернатора

дмитрий медведев

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Ситуация в ходе выборах в российских регионах была разной, в целом же они прошли организованно и соответствовали законодательству, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во время видеоконференцсвязи с региональными отделениями партии по предварительным итогам Единого дня голосования-2024. "Что касается субъектов, то их участвовало в голосовании 84. Везде ситуация разная, но в целом выборы прошли организованно, соответствовали нашим стандартам, нашему законодательству", — сказал он.По словам Медведева, электронное голосование на выборах становится популярным в стране, так как оно лучше организовано по сравнению с голосованием по почте, которое практикуется в США. В ходе электронного голосования всегда можно проверить, что и как происходит в соответствии с утвержденными процедурами, добавил он.Медведев предварительно поздравил тех, кто одерживает победу на выборах в России и отметил, что это кредит доверия, который нужно будет реализовать в ближайшее время."Я хочу в предварительном порядке, конечно, поздравить всех наших товарищей, которые сегодня получили мандат доверия от избирателей. Это касается и высших должностных лиц Субъектов Федерации, то есть губернаторов. Это касается и депутатов законодательных органов власти, субъектов Российской Федерации, и депутатов органов местного самоуправления, а также органов местной администрации. Это такой кредит доверия, который необходимо будет реализовать в самое ближайшее время", — сказал он.Медведев отметил, что выборы в приграничных с Украиной российских регионах состоялись и это само по себе важно. Он поблагодарил избирателей из Курской, Брянской и Белгородской областей и подчеркнул, что проголосовавшие жители проявили мужество и доказали, что они настоящие граждане своей страны."Пришлось провести целый ряд специальных процедур. Но тем не менее они состоялись, и это уже само по себе очень важно", — сказал он.Кроме того, Медведев пожелал удачи кандидатам-участникам специальной военной операции, лидирующим на выборах по итогам Единого дня голосования-2024. Он выразил надежду, что в новой части жизни у них все получится.

https://1prime.ru/20240908/khabirov-851427972.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, выборы губернатора, дмитрий медведев