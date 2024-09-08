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В МИД прокомментировали слова Шольца о расследовании по "Северным потокам"
В МИД прокомментировали слова Шольца о расследовании по "Северным потокам" - 08.09.2024, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали слова Шольца о расследовании по "Северным потокам"
Информация по расследованию подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" должна поступать не виде утечек в СМИ, а как официальные заявления и... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T20:17+0300
2024-09-08T20:17+0300
2024-09-08T20:17+0300
происшествия
россия
мария захарова
подрыв "северных потоков"
олаф шольц
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МОСКВА, 8 сен-ПРАЙМ. Информация по расследованию подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" должна поступать не виде утечек в СМИ, а как официальные заявления и обмен данными. Берлин обязан делиться такой информацией с Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о расследовании. "Это должно сообщаться не в СМИ в виде утечек, а в ходе официальных заявлений и обмена данными между соответствующими структурами заинтересованных стран, прежде всего имеющейся информацией Берлин обязан делиться с Россией", — заявила она. Ранее Шольц в интервью телеканалу ZDF отметил, что подрывы "Северных потоков" нужно расследовать и наказать ответственных за их совершение. Канцлер подчеркнул, что выступает за то, чтобы ничего не было скрыто и виновные понесли ответственность.Ранее средства массовой информации в Германии сообщили, что прокуратура ФРГ выписала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрыве газопроводов. Одно из изданий разместило у себя его фото, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Отмечалось, что у него в сообщниках была супружеская пара.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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россия, мария захарова, подрыв "северных потоков", олаф шольц
Происшествия, РОССИЯ, Мария Захарова, подрыв "Северных потоков", Олаф Шольц
В МИД прокомментировали слова Шольца о расследовании по "Северным потокам"
Захарова: Берлин обязан делиться с РФ данными о расследовании по "Севпотокам"
МОСКВА, 8 сен-ПРАЙМ. Информация по расследованию подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" должна поступать не виде утечек в СМИ, а как официальные заявления и обмен данными. Берлин обязан делиться такой информацией с Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о расследовании.
"Это должно сообщаться не в СМИ в виде утечек, а в ходе официальных заявлений и обмена данными между соответствующими структурами заинтересованных стран, прежде всего имеющейся информацией Берлин обязан делиться с Россией", — заявила она.
Ранее Шольц в интервью телеканалу ZDF отметил, что подрывы "Северных потоков" нужно расследовать и наказать ответственных за их совершение. Канцлер подчеркнул, что выступает за то, чтобы ничего не было скрыто и виновные понесли ответственность.
Ранее средства массовой информации в Германии сообщили, что прокуратура ФРГ выписала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрыве газопроводов. Одно из изданий разместило у себя его фото, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Отмечалось, что у него в сообщниках была супружеская пара.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
На Западе иронизируют: Украину не зря обвинили в подрыве "Севпотоков"