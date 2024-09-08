Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД прокомментировали слова Шольца о расследовании по "Северным потокам" - 08.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240908/mid-851427563.html
В МИД прокомментировали слова Шольца о расследовании по "Северным потокам"
В МИД прокомментировали слова Шольца о расследовании по "Северным потокам" - 08.09.2024, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали слова Шольца о расследовании по "Северным потокам"
Информация по расследованию подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" должна поступать не виде утечек в СМИ, а как официальные заявления и... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T20:17+0300
2024-09-08T20:17+0300
происшествия
россия
мария захарова
подрыв "северных потоков"
олаф шольц
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg
МОСКВА, 8 сен-ПРАЙМ. Информация по расследованию подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" должна поступать не виде утечек в СМИ, а как официальные заявления и обмен данными. Берлин обязан делиться такой информацией с Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о расследовании. "Это должно сообщаться не в СМИ в виде утечек, а в ходе официальных заявлений и обмена данными между соответствующими структурами заинтересованных стран, прежде всего имеющейся информацией Берлин обязан делиться с Россией", — заявила она. Ранее Шольц в интервью телеканалу ZDF отметил, что подрывы "Северных потоков" нужно расследовать и наказать ответственных за их совершение. Канцлер подчеркнул, что выступает за то, чтобы ничего не было скрыто и виновные понесли ответственность.Ранее средства массовой информации в Германии сообщили, что прокуратура ФРГ выписала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрыве газопроводов. Одно из изданий разместило у себя его фото, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Отмечалось, что у него в сообщниках была супружеская пара.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/20240823/sevpotoki-851081586.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_622:0:3349:2045_1920x0_80_0_0_168f02fd163ea5a8ea30946ae86f44c6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мария захарова, подрыв "северных потоков", олаф шольц
Происшествия, РОССИЯ, Мария Захарова, подрыв "Северных потоков", Олаф Шольц
20:17 08.09.2024
 
В МИД прокомментировали слова Шольца о расследовании по "Северным потокам"

Захарова: Берлин обязан делиться с РФ данными о расследовании по "Севпотокам"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен-ПРАЙМ. Информация по расследованию подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" должна поступать не виде утечек в СМИ, а как официальные заявления и обмен данными. Берлин обязан делиться такой информацией с Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о расследовании.
"Это должно сообщаться не в СМИ в виде утечек, а в ходе официальных заявлений и обмена данными между соответствующими структурами заинтересованных стран, прежде всего имеющейся информацией Берлин обязан делиться с Россией", — заявила она.
Ранее Шольц в интервью телеканалу ZDF отметил, что подрывы "Северных потоков" нужно расследовать и наказать ответственных за их совершение. Канцлер подчеркнул, что выступает за то, чтобы ничего не было скрыто и виновные понесли ответственность.
Ранее средства массовой информации в Германии сообщили, что прокуратура ФРГ выписала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрыве газопроводов. Одно из изданий разместило у себя его фото, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Отмечалось, что у него в сообщниках была супружеская пара.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
ЧП на Северных потоках
На Западе иронизируют: Украину не зря обвинили в подрыве "Севпотоков"
23 августа, 13:05
 
ПроисшествияРОССИЯМария Захароваподрыв "Северных потоков"Олаф Шольц
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала