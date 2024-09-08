https://1prime.ru/20240908/milyaev-851430134.html
Миляев лидирует на выборах губернатора Тульской области
Миляев лидирует на выборах губернатора Тульской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
Миляев лидирует на выборах губернатора Тульской области
Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T22:09+0300
2024-09-08T22:09+0300
2024-09-08T22:09+0300
политика
россия
выборы губернатора
тульская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851429980_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5d989187909471ba0b5c0e60a5c99275.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 0,09% протоколов, он набрал 63,56% голосов избирателей.Онлайн-табло в Центризбиркоме РФ свидетельствует, что вторым идет Сергей Гребенщиков от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (19,53% голосов), на третьем — представитель ЛДПР Александр Балберов (7,14% голосов), на четвертом — Алексей Лебедев от КПРФ (3,21% голосов), на пятом — Денис Илюхин от "Коммунистов России" (2,04% голосов).
https://1prime.ru/20240908/pasler-851427418.html
тульская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851429980_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_2049e9f10cc0496dd785f98703dbe426.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, выборы губернатора, тульская область
Политика, РОССИЯ, выборы губернатора, Тульская область
Миляев лидирует на выборах губернатора Тульской области
ЦИК: Дмитрий Миляев лидирует на выборах главы Тульской области с 63,56% голосов
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 0,09% протоколов, он набрал 63,56% голосов избирателей.
Онлайн-табло в Центризбиркоме РФ свидетельствует, что вторым идет Сергей Гребенщиков от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (19,53% голосов), на третьем — представитель ЛДПР Александр Балберов (7,14% голосов), на четвертом — Алексей Лебедев от КПРФ (3,21% голосов), на пятом — Денис Илюхин от "Коммунистов России" (2,04% голосов).
Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области