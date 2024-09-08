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Миляев лидирует на выборах губернатора Тульской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Миляев лидирует на выборах губернатора Тульской области
Миляев лидирует на выборах губернатора Тульской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
Миляев лидирует на выборах губернатора Тульской области
Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T22:09+0300
2024-09-08T22:09+0300
политика
россия
выборы губернатора
тульская область
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 0,09% протоколов, он набрал 63,56% голосов избирателей.Онлайн-табло в Центризбиркоме РФ свидетельствует, что вторым идет Сергей Гребенщиков от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (19,53% голосов), на третьем — представитель ЛДПР Александр Балберов (7,14% голосов), на четвертом — Алексей Лебедев от КПРФ (3,21% голосов), на пятом — Денис Илюхин от "Коммунистов России" (2,04% голосов).
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россия, выборы губернатора, тульская область
Политика, РОССИЯ, выборы губернатора, Тульская область
22:09 08.09.2024
 
Миляев лидирует на выборах губернатора Тульской области

ЦИК: Дмитрий Миляев лидирует на выборах главы Тульской области с 63,56% голосов

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Миляев, врио губернатора Тульской области
Дмитрий Миляев, врио губернатора Тульской области
© POOL
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 0,09% протоколов, он набрал 63,56% голосов избирателей.
Онлайн-табло в Центризбиркоме РФ свидетельствует, что вторым идет Сергей Гребенщиков от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (19,53% голосов), на третьем — представитель ЛДПР Александр Балберов (7,14% голосов), на четвертом — Алексей Лебедев от КПРФ (3,21% голосов), на пятом — Денис Илюхин от "Коммунистов России" (2,04% голосов).
Денис Паслер, губернатор Оренбургской области
Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области
19:54
 
ПолитикаРОССИЯвыборы губернатораТульская область
 
 
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