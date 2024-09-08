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Миляев лидирует на выборах губернатора Тульской области

Миляев лидирует на выборах губернатора Тульской области - 08.09.2024, ПРАЙМ

Миляев лидирует на выборах губернатора Тульской области

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T22:09+0300

2024-09-08T22:09+0300

2024-09-08T22:09+0300

политика

россия

выборы губернатора

тульская область

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 0,09% протоколов, он набрал 63,56% голосов избирателей.Онлайн-табло в Центризбиркоме РФ свидетельствует, что вторым идет Сергей Гребенщиков от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (19,53% голосов), на третьем — представитель ЛДПР Александр Балберов (7,14% голосов), на четвертом — Алексей Лебедев от КПРФ (3,21% голосов), на пятом — Денис Илюхин от "Коммунистов России" (2,04% голосов).

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россия, выборы губернатора, тульская область