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Россия обошла половину стран G20 по важному показателю благополучия

Россия обошла половину стран G20 по важному показателю благополучия - 08.09.2024, ПРАЙМ

Россия обошла половину стран G20 по важному показателю благополучия

Россия в августе вошла в первую двадцатку стран мира по доступности мяса, обогнав по этому показателю половину крупнейших экономик, подсчитало РИА Новости,... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T07:59+0300

2024-09-08T07:59+0300

2024-09-08T08:08+0300

экономика

россия

мясо

доступность

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия в августе вошла в первую двадцатку стран мира по доступности мяса, обогнав по этому показателю половину крупнейших экономик, подсчитало РИА Новости, изучив данные национальных статведомств по среднемесячной заработной плате и стоимости килограмма говядины. Первые строчки рейтинга уверенно занимают представители Персидского залива. Так, больше всего мяса на среднюю зарплату получится купить жителям Катара - целый 391 килограмм. На втором месте расположились ОАЭ (336 килограммов), а на третьем - Кувейт (295 килограммов). Больше 200 килограммов мяса на среднее жалование можно приобрести в 15 странах мира, раскрывающих соответствующие данные - их число замыкает ЮАР (216 килограммов), и почти такой же показатель у Германии (213 килограммов). Россия занимает 20-ую строчку рейтинга доступности мяса с показателем в 161 килограмм. Наши ближайшие "соседи" - это Швеция (175 килограммов) и Франция (153 килограмма). Белоруссия оказалась на 55-м месте (74 килограмма), а Украина - на 63-м (67 килограммов). Самое недоступное мясо в мире - на Острове Свободы. Так, среднестатистический кубинец может позволить себе всего 3 килограмма мяса. Еще в число стран с минимальным количеством мяса, которое можно купить на месячную зарплату, вошли Египет (16 килограммов) и Алжир (19 килограммов).

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россия, мясо, доступность