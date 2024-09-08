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Боливия намерена поставлять на российский рынок экзотическое мясо
Боливия намерена поставлять на российский рынок экзотическое мясо - 08.09.2024, ПРАЙМ
Боливия намерена поставлять на российский рынок экзотическое мясо
Боливийская сторона ищет в России потенциальных импортёров мяса ламы и полагает, что среди россиян может возникнуть некоторый интерес к этому продукту, импорт... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T10:19+0300
2024-09-08T10:19+0300
2024-09-08T10:20+0300
экономика
боливия
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мясо
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Боливийская сторона ищет в России потенциальных импортёров мяса ламы и полагает, что среди россиян может возникнуть некоторый интерес к этому продукту, импорт которого в РФ пока не получил фитосанитарного одобрения, рассказал РИА новости коммерческий атташе посольства страны в Москве Виктор Нельсон Арамайо Родригес. В разговоре на полях Восточного экономического форума он отметил, что уже были направлены первые запросы насчёт получения боливийским мясом ламы фитосанитарного допуска. "Также ищем потенциальных покупателей. Ожидания есть, но полагаем, что это нишевый продукт, не массовый, для любопытных или тех, кому нравится такое мясо", - рассказал дипломат. По его словам, конкретных соглашений о поставках ещё нет, но, полагает собеседник, их заключение начнется после фитосанитарного одобрения импорта мяса ламы из Боливии. "Очень важно определить объем и периодичность поставок, чтобы их гарантировать. Как я сказал, мы в процессе", - объяснил он.
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боливия, россия, рынок, мясо
Экономика, БОЛИВИЯ, РОССИЯ, Рынок, мясо
Боливия намерена поставлять на российский рынок экзотическое мясо
Родригес: Боливия ищет импортеров мяса ламы на рынок РФ, ожидает некоторый интерес
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Боливийская сторона ищет в России потенциальных импортёров мяса ламы и полагает, что среди россиян может возникнуть некоторый интерес к этому продукту, импорт которого в РФ пока не получил фитосанитарного одобрения, рассказал РИА новости коммерческий атташе посольства страны в Москве Виктор Нельсон Арамайо Родригес.
В разговоре на полях Восточного экономического форума он отметил, что уже были направлены первые запросы насчёт получения боливийским мясом ламы фитосанитарного допуска.
"Также ищем потенциальных покупателей. Ожидания есть, но полагаем, что это нишевый продукт, не массовый, для любопытных или тех, кому нравится такое мясо", - рассказал дипломат.
По его словам, конкретных соглашений о поставках ещё нет, но, полагает собеседник, их заключение начнется после фитосанитарного одобрения импорта мяса ламы из Боливии.
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"Очень важно определить объем и периодичность поставок, чтобы их гарантировать. Как я сказал, мы в процессе", - объяснил он.