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"Вопрос времени". В США сделали тревожное заявление о ядерном конфликте - 08.09.2024, ПРАЙМ
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"Вопрос времени". В США сделали тревожное заявление о ядерном конфликте
"Вопрос времени". В США сделали тревожное заявление о ядерном конфликте - 08.09.2024, ПРАЙМ
"Вопрос времени". В США сделали тревожное заявление о ядерном конфликте
Высокий уровень напряженности в мире в итоге приведет к началу ядерной войны. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал офицер разведки ВС | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T06:32+0300
2024-09-08T06:33+0300
вооружения
скотт риттер
ядерная война
экспертное мнение
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Высокий уровень напряженности в мире в итоге приведет к началу ядерной войны. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер.В частности, он заявил: "Исходя из нынешнего уровня напряженности в мире, это (применение ядерного оружия — прим. ред.) — вопрос времени".Риттер считает, что сегодня в мире наблюдается тенденция к отходу от классической концепции ядерного сдерживания, которая не предусматривает превентивных ядерных ударов или применения другого оружия массового уничтожения.По его словам, сегодня "существует сценарий, при котором вы можете нанести упреждающий удар" – и это при том, что государства сейчас уже не обсуждают ни контроль над оружием массового уничтожения, ни сокращение ядерных арсеналов.
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скотт риттер, ядерная война, экспертное мнение
Вооружения, Скотт Риттер, ядерная война, экспертное мнение
06:32 08.09.2024 (обновлено: 06:33 08.09.2024)
 
"Вопрос времени". В США сделали тревожное заявление о ядерном конфликте

Риттер назвал вопросом времени ядерную войну из-за уровня напряженности в мире

*взрыв
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Высокий уровень напряженности в мире в итоге приведет к началу ядерной войны. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер.
В частности, он заявил: "Исходя из нынешнего уровня напряженности в мире, это (применение ядерного оружия — прим. ред.) — вопрос времени".
Риттер считает, что сегодня в мире наблюдается тенденция к отходу от классической концепции ядерного сдерживания, которая не предусматривает превентивных ядерных ударов или применения другого оружия массового уничтожения.
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По его словам, сегодня "существует сценарий, при котором вы можете нанести упреждающий удар" – и это при том, что государства сейчас уже не обсуждают ни контроль над оружием массового уничтожения, ни сокращение ядерных арсеналов.
 
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