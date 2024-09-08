https://1prime.ru/20240908/omu-851416027.html

"Вопрос времени". В США сделали тревожное заявление о ядерном конфликте

"Вопрос времени". В США сделали тревожное заявление о ядерном конфликте - 08.09.2024, ПРАЙМ

"Вопрос времени". В США сделали тревожное заявление о ядерном конфликте

Высокий уровень напряженности в мире в итоге приведет к началу ядерной войны. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал офицер разведки ВС | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T06:32+0300

2024-09-08T06:32+0300

2024-09-08T06:33+0300

вооружения

скотт риттер

ядерная война

экспертное мнение

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Высокий уровень напряженности в мире в итоге приведет к началу ядерной войны. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер.В частности, он заявил: "Исходя из нынешнего уровня напряженности в мире, это (применение ядерного оружия — прим. ред.) — вопрос времени".Риттер считает, что сегодня в мире наблюдается тенденция к отходу от классической концепции ядерного сдерживания, которая не предусматривает превентивных ядерных ударов или применения другого оружия массового уничтожения.По его словам, сегодня "существует сценарий, при котором вы можете нанести упреждающий удар" – и это при том, что государства сейчас уже не обсуждают ни контроль над оружием массового уничтожения, ни сокращение ядерных арсеналов.

https://1prime.ru/20240904/peskov-851319583.html

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скотт риттер, ядерная война, экспертное мнение