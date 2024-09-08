https://1prime.ru/20240908/optsii-851419047.html

Они нервируют водителей. Названы самые бесполезные опции автомобилей

Они нервируют водителей. Названы самые бесполезные опции автомобилей - 08.09.2024, ПРАЙМ

Они нервируют водителей. Названы самые бесполезные опции автомобилей

В течение года агентство J.D. Power опросило 81 тысячу водителей, чтобы выяснить их отношение к различным электронным опциям в автомобилях. Как показали... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T10:59+0300

2024-09-08T10:59+0300

2024-09-08T11:00+0300

электроника

исследование

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. В течение года агентство J.D. Power опросило 81 тысячу водителей, чтобы выяснить их отношение к различным электронным опциям в автомобилях. Как показали результаты исследования, некоторые из этих опций вызывают немалое раздражение.Самый бесполезным и даже неприятным автомобилисты, не сговариваясь, признали отдельный тачскрин для переднего пассажира. Опрос показал, что лишь один из десяти опрошенных регулярно возит пассажиров на переднем сидении. Что примечательно, но и эти пассажиры предпочитают использовать свои смартфоны, а не предлагаемые автопроизводителями устройства.Также выяснилось, что водителей раздражают технология управления жестами и сканеры отпечатков пальцев. Как свидетельствуют материалы исследования, в наибольшей степени указанные опции бесят людей, которые активно жестикулируют при общении.Вместе с тем пренебрежительное отношение в ходе опроса было продемонстрировано к системам полуавтономного вождения – водители не склонны им доверять и предпочитают абсолютно самостоятельно контролировать управление автомобилей.При этом положительных отзывов удостоились система мониторинга "слепых" зон и камера заднего вида.

https://1prime.ru/20240907/patent-851411123.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

электроника, исследование