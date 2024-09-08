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Французские промышленники назвали разрыв связей с Россией ошибкой
Французские промышленники назвали разрыв связей с Россией ошибкой - 08.09.2024, ПРАЙМ
Французские промышленники назвали разрыв связей с Россией ошибкой
Многие французские предприниматели и руководители промышленного сектора считают ошибкой прекращение экономических отношений с Москвой, заявил экс-евродепутат,... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T09:59+0300
2024-09-08T09:59+0300
2024-09-08T09:59+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Многие французские предприниматели и руководители промышленного сектора считают ошибкой прекращение экономических отношений с Москвой, заявил экс-евродепутат, политический аналитик Эмерик Шопрад на прошедшем во Владивостоке ВЭФ-2024.. "Они считают, что разрыв отношений - большая ошибка, они все говорят, что это шанс для Китая заменить Францию, европейские страны (на российском рынке)", - объяснил Шопрад, отметив желание многих французских промышленников вновь наладить связи между государствами.Он также подчеркнул, что антироссийские санкции больше всего отразились именно на европейских компаниях, которые были вынуждены покинуть рынок РФ.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
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россия, франция, промышленность
Экономика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Промышленность
Французские промышленники назвали разрыв связей с Россией ошибкой
Бывший евродепутат Шопрад: французы считают ошибкой разрыв связей с Россией
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Многие французские предприниматели и руководители промышленного сектора считают ошибкой прекращение экономических отношений с Москвой, заявил экс-евродепутат, политический аналитик Эмерик Шопрад на прошедшем во Владивостоке ВЭФ-2024..
"Они считают, что разрыв отношений - большая ошибка, они все говорят, что это шанс для Китая заменить Францию, европейские страны (на российском рынке)", - объяснил Шопрад, отметив желание многих французских промышленников вновь наладить связи между государствами.
Он также подчеркнул, что антироссийские санкции больше всего отразились именно на европейских компаниях, которые были вынуждены покинуть рынок РФ.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
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