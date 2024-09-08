Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240908/pasler-851427418.html
Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области
Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области
Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, (партия "Единая Россия"), лидирует на выборах главы региона. По данным ЦИК РФ после обработки 15,82%... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T19:54+0300
2024-09-08T19:54+0300
политика
россия
выборы губернатора
оренбургская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851427267_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_de526c233a86ec13d83705bf8d77afd0.jpg
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, (партия "Единая Россия"), лидирует на выборах главы региона. По данным ЦИК РФ после обработки 15,82% протоколов он набрал 78,64% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Рамиль Гафаров от фракции "Коммунисты России" (6,95% голосов), на третьем представитель "Новых людей" Екатерина Калугина (6,58% голосов), на четвертом Оксана Набатчикова от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (6,17% голосов).
https://1prime.ru/20240908/shumkov-851427106.html
оренбургская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851427267_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_fe4ee4964375fef938365ed94f7bec06.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, выборы губернатора, оренбургская область
Политика, РОССИЯ, выборы губернатора, Оренбургская область
19:54 08.09.2024
 
Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области

ЦИК: Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области с 78,64% голосов

© POOL | Перейти в медиабанкДенис Паслер, губернатор Оренбургской области
Денис Паслер, губернатор Оренбургской области
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, (партия "Единая Россия"), лидирует на выборах главы региона. По данным ЦИК РФ после обработки 15,82% протоколов он набрал 78,64% голосов избирателей.
Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Рамиль Гафаров от фракции "Коммунисты России" (6,95% голосов), на третьем представитель "Новых людей" Екатерина Калугина (6,58% голосов), на четвертом Оксана Набатчикова от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (6,17% голосов).
Вадим Шумков, губернатор Курганской области
Шумков лидирует на выборах губернатора Курганской области
19:44
 
ПолитикаРОССИЯвыборы губернатораОренбургская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала