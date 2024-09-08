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Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области
Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области
Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, (партия "Единая Россия"), лидирует на выборах главы региона. По данным ЦИК РФ после обработки 15,82%... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T19:54+0300
2024-09-08T19:54+0300
2024-09-08T19:54+0300
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выборы губернатора
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, (партия "Единая Россия"), лидирует на выборах главы региона. По данным ЦИК РФ после обработки 15,82% протоколов он набрал 78,64% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Рамиль Гафаров от фракции "Коммунисты России" (6,95% голосов), на третьем представитель "Новых людей" Екатерина Калугина (6,58% голосов), на четвертом Оксана Набатчикова от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (6,17% голосов).
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россия, выборы губернатора, оренбургская область
Политика, РОССИЯ, выборы губернатора, Оренбургская область
Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области
ЦИК: Паслер лидирует на выборах главы Оренбургской области с 78,64% голосов
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, (партия "Единая Россия"), лидирует на выборах главы региона. По данным ЦИК РФ после обработки 15,82% протоколов он набрал 78,64% голосов избирателей.
Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Рамиль Гафаров от фракции "Коммунисты России" (6,95% голосов), на третьем представитель "Новых людей" Екатерина Калугина (6,58% голосов), на четвертом Оксана Набатчикова от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (6,17% голосов).
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