https://1prime.ru/20240908/perelet-851417218.html
Эксперты выяснили, сколько россиян получали побитые чемоданы после перелета
Эксперты выяснили, сколько россиян получали побитые чемоданы после перелета - 08.09.2024, ПРАЙМ
Эксперты выяснили, сколько россиян получали побитые чемоданы после перелета
Половина опрошенных россиян получала чемодан с трещинами и иными повреждениями багажа после перелета. Более 60% респондентов знают о такой проблеме, однако не... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T08:25+0300
2024-09-08T08:25+0300
2024-09-08T08:25+0300
чемодан
путешествие
ручная кладь
россия
опрос
https://cdnn.1prime.ru/img/82947/93/829479319_0:240:5376:3264_1920x0_80_0_0_9fef54b596b7beea5feecfbd363811ce.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Половина опрошенных россиян получала чемодан с трещинами и иными повреждениями багажа после перелета. Более 60% респондентов знают о такой проблеме, однако не сталкивались с ней лично. При этом, они предпочитают не сдавать свои вещи в багажное отделение, рассказали эксперты сервиса "Купибилет".Всего в исследовании поучаствовали 1,2 тысячи россиян старше 18 лет. "Половине опрошенных разбивали чемодан (50%) при перелете - при этом 15% столкнулись с такой проблемой более одного раза. Ущерб был возмещен 60%, 40% не получили компенсации", - следует из данных компании.В "Купибилет" уточнили: 38% процентов опрошенных, не столкнувшихся с проблемой поломки чемодана, во время путешествия предпочитают упаковывать багаж прямо в аэропорту. 62% выбирают путешествие исключительно с ручной кладью.
https://1prime.ru/20240908/vzyatka-851416160.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82947/93/829479319_352:0:5024:3504_1920x0_80_0_0_038d2fa2748cbdb997c3aaf38dd2967f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чемодан, путешествие, ручная кладь, россия, опрос
чемодан, путешествие, ручная кладь, РОССИЯ, опрос
Эксперты выяснили, сколько россиян получали побитые чемоданы после перелета
"Купибилет": половина путешественников в РФ получала побитые чемоданы после перелета
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Половина опрошенных россиян получала чемодан с трещинами и иными повреждениями багажа после перелета. Более 60% респондентов знают о такой проблеме, однако не сталкивались с ней лично. При этом, они предпочитают не сдавать свои вещи в багажное отделение, рассказали эксперты сервиса "Купибилет".
Всего в исследовании поучаствовали 1,2 тысячи россиян старше 18 лет. "Половине опрошенных разбивали чемодан (50%) при перелете - при этом 15% столкнулись с такой проблемой более одного раза. Ущерб был возмещен 60%, 40% не получили компенсации", - следует из данных компании.
В "Купибилет" уточнили: 38% процентов опрошенных, не столкнувшихся с проблемой поломки чемодана, во время путешествия предпочитают упаковывать багаж прямо в аэропорту. 62% выбирают путешествие исключительно с ручной кладью.
Топ-менеджер "Росатома" признал получение денег от бизнесмена