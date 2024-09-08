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Эксперты выяснили, сколько россиян получали побитые чемоданы после перелета - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Эксперты выяснили, сколько россиян получали побитые чемоданы после перелета
Эксперты выяснили, сколько россиян получали побитые чемоданы после перелета - 08.09.2024, ПРАЙМ
Эксперты выяснили, сколько россиян получали побитые чемоданы после перелета
Половина опрошенных россиян получала чемодан с трещинами и иными повреждениями багажа после перелета. Более 60% респондентов знают о такой проблеме, однако не... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T08:25+0300
2024-09-08T08:25+0300
чемодан
путешествие
ручная кладь
россия
опрос
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Половина опрошенных россиян получала чемодан с трещинами и иными повреждениями багажа после перелета. Более 60% респондентов знают о такой проблеме, однако не сталкивались с ней лично. При этом, они предпочитают не сдавать свои вещи в багажное отделение, рассказали эксперты сервиса "Купибилет".Всего в исследовании поучаствовали 1,2 тысячи россиян старше 18 лет. "Половине опрошенных разбивали чемодан (50%) при перелете - при этом 15% столкнулись с такой проблемой более одного раза. Ущерб был возмещен 60%, 40% не получили компенсации", - следует из данных компании.В "Купибилет" уточнили: 38% процентов опрошенных, не столкнувшихся с проблемой поломки чемодана, во время путешествия предпочитают упаковывать багаж прямо в аэропорту. 62% выбирают путешествие исключительно с ручной кладью.
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чемодан, путешествие, ручная кладь, россия, опрос
чемодан, путешествие, ручная кладь, РОССИЯ, опрос
08:25 08.09.2024
 
Эксперты выяснили, сколько россиян получали побитые чемоданы после перелета

"Купибилет": половина путешественников в РФ получала побитые чемоданы после перелета

© РИА Новости . Александр ПолегенькоРабота нового терминала аэропорта в Симферополе
Работа нового терминала аэропорта в Симферополе - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Половина опрошенных россиян получала чемодан с трещинами и иными повреждениями багажа после перелета. Более 60% респондентов знают о такой проблеме, однако не сталкивались с ней лично. При этом, они предпочитают не сдавать свои вещи в багажное отделение, рассказали эксперты сервиса "Купибилет".
Всего в исследовании поучаствовали 1,2 тысячи россиян старше 18 лет. "Половине опрошенных разбивали чемодан (50%) при перелете - при этом 15% столкнулись с такой проблемой более одного раза. Ущерб был возмещен 60%, 40% не получили компенсации", - следует из данных компании.
В "Купибилет" уточнили: 38% процентов опрошенных, не столкнувшихся с проблемой поломки чемодана, во время путешествия предпочитают упаковывать багаж прямо в аэропорту. 62% выбирают путешествие исключительно с ручной кладью.
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