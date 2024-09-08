https://1prime.ru/20240908/perelet-851417218.html

Эксперты выяснили, сколько россиян получали побитые чемоданы после перелета

Эксперты выяснили, сколько россиян получали побитые чемоданы после перелета - 08.09.2024, ПРАЙМ

Эксперты выяснили, сколько россиян получали побитые чемоданы после перелета

Половина опрошенных россиян получала чемодан с трещинами и иными повреждениями багажа после перелета. Более 60% респондентов знают о такой проблеме, однако не... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T08:25+0300

2024-09-08T08:25+0300

2024-09-08T08:25+0300

чемодан

путешествие

ручная кладь

россия

опрос

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Половина опрошенных россиян получала чемодан с трещинами и иными повреждениями багажа после перелета. Более 60% респондентов знают о такой проблеме, однако не сталкивались с ней лично. При этом, они предпочитают не сдавать свои вещи в багажное отделение, рассказали эксперты сервиса "Купибилет".Всего в исследовании поучаствовали 1,2 тысячи россиян старше 18 лет. "Половине опрошенных разбивали чемодан (50%) при перелете - при этом 15% столкнулись с такой проблемой более одного раза. Ущерб был возмещен 60%, 40% не получили компенсации", - следует из данных компании.В "Купибилет" уточнили: 38% процентов опрошенных, не столкнувшихся с проблемой поломки чемодана, во время путешествия предпочитают упаковывать багаж прямо в аэропорту. 62% выбирают путешествие исключительно с ручной кладью.

https://1prime.ru/20240908/vzyatka-851416160.html

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чемодан, путешествие, ручная кладь, россия, опрос