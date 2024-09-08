Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский провел кадровые перестановки в офисе президента Украины - 08.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240908/perestanovki-851420817.html
Зеленский провел кадровые перестановки в офисе президента Украины
Зеленский провел кадровые перестановки в офисе президента Украины - 08.09.2024, ПРАЙМ
Зеленский провел кадровые перестановки в офисе президента Украины
Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в офисе президента Украины. Соответствующие указы были размещены на сайте президентского офиса. | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T13:07+0300
2024-09-08T13:07+0300
политика
владимир зеленский
кадровые перестановки
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в офисе президента Украины. Соответствующие указы были размещены на сайте президентского офиса.Бывшую главу Министерства реинтеграции Украины Ирину Верещук глава киевского режима назначил заместителем главы офиса президента. Еще одним замглавы офиса президента Украины стал Виктора Микита, ранее возглавлявший Закарпатскую областную военную администрацию.В т же время бывший глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин был назначен на должность внештатного советника президента по стратегическим вопросам. А журналист Дмитрий Литвин занял пост советника президента по вопросам коммуникации.
https://1prime.ru/20240908/svo-851416498.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, кадровые перестановки
Политика, Владимир Зеленский, кадровые перестановки
13:07 08.09.2024
 
Зеленский провел кадровые перестановки в офисе президента Украины

Зеленский назначил Верещук заместителем главы офиса президента Украины

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в офисе президента Украины. Соответствующие указы были размещены на сайте президентского офиса.
Бывшую главу Министерства реинтеграции Украины Ирину Верещук глава киевского режима назначил заместителем главы офиса президента. Еще одним замглавы офиса президента Украины стал Виктора Микита, ранее возглавлявший Закарпатскую областную военную администрацию.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
В США раскрыли, на что толкнул Зеленского провал в Курской области
07:33
В т же время бывший глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин был назначен на должность внештатного советника президента по стратегическим вопросам. А журналист Дмитрий Литвин занял пост советника президента по вопросам коммуникации.
 
ПолитикаВладимир Зеленскийкадровые перестановки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала