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Зеленский провел кадровые перестановки в офисе президента Украины
Зеленский провел кадровые перестановки в офисе президента Украины - 08.09.2024, ПРАЙМ
Зеленский провел кадровые перестановки в офисе президента Украины
Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в офисе президента Украины. Соответствующие указы были размещены на сайте президентского офиса. | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T13:07+0300
2024-09-08T13:07+0300
2024-09-08T13:07+0300
политика
владимир зеленский
кадровые перестановки
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в офисе президента Украины. Соответствующие указы были размещены на сайте президентского офиса.Бывшую главу Министерства реинтеграции Украины Ирину Верещук глава киевского режима назначил заместителем главы офиса президента. Еще одним замглавы офиса президента Украины стал Виктора Микита, ранее возглавлявший Закарпатскую областную военную администрацию.В т же время бывший глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин был назначен на должность внештатного советника президента по стратегическим вопросам. А журналист Дмитрий Литвин занял пост советника президента по вопросам коммуникации.
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владимир зеленский, кадровые перестановки
Политика, Владимир Зеленский, кадровые перестановки
Зеленский провел кадровые перестановки в офисе президента Украины
Зеленский назначил Верещук заместителем главы офиса президента Украины