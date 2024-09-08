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"Проект элит". С новым премьером Франции Украина рискует лишиться поддержки

"Проект элит". С новым премьером Франции Украина рискует лишиться поддержки - 08.09.2024, ПРАЙМ

"Проект элит". С новым премьером Франции Украина рискует лишиться поддержки

Решение действующего французского президента Эммануэля Макрона сделать правоцентриста Мишеля Барнье премьер-министром может усугубить существующий в стране... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T17:55+0300

2024-09-08T17:55+0300

2024-09-08T17:56+0300

политика

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

премьер-министр

сво

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Решение действующего французского президента Эммануэля Макрона сделать правоцентриста Мишеля Барнье премьер-министром может усугубить существующий в стране кризис и помешать реализации поставленных главой страны целей, сообщает американское издание Responsible Statecraft.Мишель Барнье, занимавший ранее посты министра по европейским делам, а также министра иностранных дел, является, пишут авторы статьи, неожиданной фигурой для назначения. Прежде всего, удивляет партийная принадлежность выбранного кандидата, а точнее - упущенная Макроном возможность наладить отношения с левыми.Так, президент мог выбрать кандидата от “Нового народного фронта”, с которыми он сформировал коалицию против своего главного оппонента - партии Ле Пен. Такой же выбор может свидетельствовать о заключении определенных договоренностей с последней. Оппозиционный политик также признала, что по своим характеристикам Барнье минимально, но все же удовлетворяет критериям партии Ле Пен.Это, однако, означает значительное отклонение от поставленных Макроном целей, во главе которых стоит помощь Украине, в том числе путем ввода французских войск на ее территорию. Барнье, вынужденному разработать бюджет страны, придется получить одобрение парламента, который, в свою очередь, настоит на снижении уровня французского участия в конфликте Киева и Москвы.Комментируя положение Макрона, авторы статьи признали: "этот крах — поистине прискорбный итог для человека, кого когда-то преподносили как величайшую надежду Франции и Европы на международную значимость".Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240908/konflikt-851424965.html

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франция, эммануэль макрон, марин ле пен, премьер-министр, сво