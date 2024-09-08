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Россия нарастила поставки важного продукта в Бразилию

Россия нарастила поставки важного продукта в Бразилию - 08.09.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки важного продукта в Бразилию

В августе текущего года Россия в 1,5 раза увеличила поставки металлов в Бразилию. Это стало возможно благодаря росту спроса на железо, сталь и никель, следует... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T08:54+0300

2024-09-08T08:54+0300

2024-09-08T08:54+0300

экономика

поставки

россия

бразилия

металл

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. В августе текущего года Россия в 1,5 раза увеличила поставки металлов в Бразилию. Это стало возможно благодаря росту спроса на железо, сталь и никель, следует из отчета бразильской статслужбы. Так, за последний летний месяц Россия поставила в Бразилию ресурсов на 51,1 млн долларов против 35,1 млн за аналогичный период 2023 года. Преимущественно Бразилия закупала железо и сталь - на них государство потратило 48,2 млн долларов. Значительно увеличились объемы импорта никеля и алюминия.Благодаря наращиванию поставок, Москва заняла шестое место среди поставщиков металлов в Бразилию. На первом месте традиционно остается Китай, за ним следуют Чили, США и Германия

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поставки, россия, бразилия, металл