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В Москве подвели итоги двух розыгрышей программы "Миллион призов" - 08.09.2024, ПРАЙМ
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В Москве подвели итоги двух розыгрышей программы "Миллион призов"
В Москве подвели итоги двух розыгрышей программы "Миллион призов" - 08.09.2024, ПРАЙМ
В Москве подвели итоги двух розыгрышей программы "Миллион призов"
Победителями двух розыгрышей программы "Миллион призов" стали 1 530 000 москвичей, сообщил журналистам президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T12:22+0300
2024-09-08T12:26+0300
победа
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Победителями двух розыгрышей программы "Миллион призов" стали 1 530 000 москвичей, сообщил журналистам президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. "За два дня с начала голосования до 20.00 7 сентября проголосовали 2 448 875 человек. Стали победителями 1 530 000, или 62,5%. Тысячу рублей выиграли 1 310 625 человек, 3 тысячи рублей выиграли 180 000 человек, 5 тысяч рублей выиграли 39 975 человек", - рассказал Платонов в Общественном штабе по наблюдению за выборами. Он уточнил, что на гарантированные призы претендовали 677 468 человек - это впервые голосующие онлайн и москвичи старше 60 лет. Из них выиграли по 3 тысячи - 79 806 человек, по 5 тысяч - 17 453. Оставшиеся 580 209 человек получили гарантированные призы по 1 тысячи рублей. "За вторые сутки акции с 20.00 6 сентября до 20.00 7 сентября приняли участие 715 390 человек. Стали победителями 408 тысяч человек, это 57% победителей от участников", - добавил Платонов. По его словам, 1 тысячу рублей выиграли 349 500 человек, 3 тысячи рублей - 48 тысяч человек, 5 тысяч рублей - 10 500 человек. "Из проголосовавших 232 204 претендовали на гарантированные призы… Из них выиграли по 3 тысячи - 27 340, по 5 тысяч - 5903 человека, а оставшиеся 198 961 человек получили гарантированные призы по тысяче рублей", - добавил Платонов. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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победа, москва, подарки
победа, МОСКВА, подарки
12:22 08.09.2024 (обновлено: 12:26 08.09.2024)
 
В Москве подвели итоги двух розыгрышей программы "Миллион призов"

Победителями двух розыгрышей "Миллион призов" стали более 1,5 млн москвичей

© Фото : Unsplash/Eyestetix StudioДоллары, ветер
Доллары, ветер - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© Фото : Unsplash/Eyestetix Studio
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Победителями двух розыгрышей программы "Миллион призов" стали 1 530 000 москвичей, сообщил журналистам президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.
"За два дня с начала голосования до 20.00 7 сентября проголосовали 2 448 875 человек. Стали победителями 1 530 000, или 62,5%. Тысячу рублей выиграли 1 310 625 человек, 3 тысячи рублей выиграли 180 000 человек, 5 тысяч рублей выиграли 39 975 человек", - рассказал Платонов в Общественном штабе по наблюдению за выборами.
Он уточнил, что на гарантированные призы претендовали 677 468 человек - это впервые голосующие онлайн и москвичи старше 60 лет. Из них выиграли по 3 тысячи - 79 806 человек, по 5 тысяч - 17 453. Оставшиеся 580 209 человек получили гарантированные призы по 1 тысячи рублей.
"За вторые сутки акции с 20.00 6 сентября до 20.00 7 сентября приняли участие 715 390 человек. Стали победителями 408 тысяч человек, это 57% победителей от участников", - добавил Платонов.
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По его словам, 1 тысячу рублей выиграли 349 500 человек, 3 тысячи рублей - 48 тысяч человек, 5 тысяч рублей - 10 500 человек.
"Из проголосовавших 232 204 претендовали на гарантированные призы… Из них выиграли по 3 тысячи - 27 340, по 5 тысяч - 5903 человека, а оставшиеся 198 961 человек получили гарантированные призы по тысяче рублей", - добавил Платонов.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
 
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