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"За что боролись, на то и напоролись": Симоньян рассказала о будущем RT - 08.09.2024, ПРАЙМ
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"За что боролись, на то и напоролись": Симоньян рассказала о будущем RT
"За что боролись, на то и напоролись": Симоньян рассказала о будущем RT - 08.09.2024, ПРАЙМ
"За что боролись, на то и напоролись": Симоньян рассказала о будущем RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян подтвердила, что организация продолжит свою работу в других... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T11:14+0300
2024-09-08T11:14+0300
россия
rt
симоньян
маргарита симоньян
санкции против рф
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян подтвердила, что организация продолжит свою работу в других государствах, несмотря на санкции, передает издание RT."Мы как работали, так и будем работать. Нам Родина указаний давать заднюю не давала. Поэтому заднюю мы не даём", — подчеркнула она в своем Telegram-канале.Симоньян объяснила, что западные страны приложили все усилия, чтобы не дать российским информационным порталам нормально функционировать. Именно поэтому медиагруппа была вынуждена использовать "партизанские тропы" в своей работе."Они за что боролись, на то и напоролись. Если мы им не нравились, когда мы работали прямолинейно, то, когда мы стали работать непрямолинейно, мы им стали не нравиться гораздо больше", — подчеркнула главред, отметив, что благодаря санкциям аудитория RT кратно увеличилась.
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россия, rt, симоньян, маргарита симоньян, санкции против рф
РОССИЯ, RT, СИМОНЬЯН, Маргарита Симоньян, санкции против РФ
11:14 08.09.2024
 
"За что боролись, на то и напоролись": Симоньян рассказала о будущем RT

RT: Маргарита Симоньян рассказала о будущем RT за рубежом

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк%Логотип телеканала RT (Russia Today)
%Логотип телеканала RT (Russia Today) - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян подтвердила, что организация продолжит свою работу в других государствах, несмотря на санкции, передает издание RT.
"Мы как работали, так и будем работать. Нам Родина указаний давать заднюю не давала. Поэтому заднюю мы не даём", — подчеркнула она в своем Telegram-канале.
Симоньян объяснила, что западные страны приложили все усилия, чтобы не дать российским информационным порталам нормально функционировать. Именно поэтому медиагруппа была вынуждена использовать "партизанские тропы" в своей работе.
"Они за что боролись, на то и напоролись. Если мы им не нравились, когда мы работали прямолинейно, то, когда мы стали работать непрямолинейно, мы им стали не нравиться гораздо больше", — подчеркнула главред, отметив, что благодаря санкциям аудитория RT кратно увеличилась.
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РОССИЯRTСИМОНЬЯНМаргарита Симоньянсанкции против РФ
 
 
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