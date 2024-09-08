https://1prime.ru/20240908/rt-851419418.html
"За что боролись, на то и напоролись": Симоньян рассказала о будущем RT
"За что боролись, на то и напоролись": Симоньян рассказала о будущем RT - 08.09.2024, ПРАЙМ
"За что боролись, на то и напоролись": Симоньян рассказала о будущем RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян подтвердила, что организация продолжит свою работу в других... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T11:14+0300
2024-09-08T11:14+0300
2024-09-08T11:14+0300
россия
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян подтвердила, что организация продолжит свою работу в других государствах, несмотря на санкции, передает издание RT."Мы как работали, так и будем работать. Нам Родина указаний давать заднюю не давала. Поэтому заднюю мы не даём", — подчеркнула она в своем Telegram-канале.Симоньян объяснила, что западные страны приложили все усилия, чтобы не дать российским информационным порталам нормально функционировать. Именно поэтому медиагруппа была вынуждена использовать "партизанские тропы" в своей работе."Они за что боролись, на то и напоролись. Если мы им не нравились, когда мы работали прямолинейно, то, когда мы стали работать непрямолинейно, мы им стали не нравиться гораздо больше", — подчеркнула главред, отметив, что благодаря санкциям аудитория RT кратно увеличилась.
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россия, rt, симоньян, маргарита симоньян, санкции против рф
РОССИЯ, RT, СИМОНЬЯН, Маргарита Симоньян, санкции против РФ
"За что боролись, на то и напоролись": Симоньян рассказала о будущем RT
RT: Маргарита Симоньян рассказала о будущем RT за рубежом
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян подтвердила, что организация продолжит свою работу в других государствах, несмотря на санкции, передает издание RT
.
"Мы как работали, так и будем работать. Нам Родина указаний давать заднюю не давала. Поэтому заднюю мы не даём", — подчеркнула она в своем Telegram-канале.
Симоньян объяснила, что западные страны приложили все усилия, чтобы не дать российским информационным порталам нормально функционировать. Именно поэтому медиагруппа была вынуждена использовать "партизанские тропы" в своей работе.
"Они за что боролись, на то и напоролись. Если мы им не нравились, когда мы работали прямолинейно, то, когда мы стали работать непрямолинейно, мы им стали не нравиться гораздо больше", — подчеркнула главред, отметив, что благодаря санкциям аудитория RT кратно увеличилась.
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