https://1prime.ru/20240908/rt-851419418.html

"За что боролись, на то и напоролись": Симоньян рассказала о будущем RT

"За что боролись, на то и напоролись": Симоньян рассказала о будущем RT - 08.09.2024, ПРАЙМ

"За что боролись, на то и напоролись": Симоньян рассказала о будущем RT

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян подтвердила, что организация продолжит свою работу в других... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T11:14+0300

2024-09-08T11:14+0300

2024-09-08T11:14+0300

россия

rt

симоньян

маргарита симоньян

санкции против рф

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян подтвердила, что организация продолжит свою работу в других государствах, несмотря на санкции, передает издание RT."Мы как работали, так и будем работать. Нам Родина указаний давать заднюю не давала. Поэтому заднюю мы не даём", — подчеркнула она в своем Telegram-канале.Симоньян объяснила, что западные страны приложили все усилия, чтобы не дать российским информационным порталам нормально функционировать. Именно поэтому медиагруппа была вынуждена использовать "партизанские тропы" в своей работе."Они за что боролись, на то и напоролись. Если мы им не нравились, когда мы работали прямолинейно, то, когда мы стали работать непрямолинейно, мы им стали не нравиться гораздо больше", — подчеркнула главред, отметив, что благодаря санкциям аудитория RT кратно увеличилась.

https://1prime.ru/20240908/uslovie-851418070.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, rt, симоньян, маргарита симоньян, санкции против рф