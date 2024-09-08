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В Петербурге у избирателя конфисковали ручку с сюрпризом
В Петербурге у избирателя конфисковали ручку с сюрпризом - 08.09.2024, ПРАЙМ
В Петербурге у избирателя конфисковали ручку с сюрпризом
Ручку, чернила которой могут со временем исчезнуть, конфисковали у россиянина на одном из избирательных участков Санкт-Петербурга, рассказал член городской... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T14:00+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - ПРАЙМ. Ручку, чернила которой могут со временем исчезнуть, конфисковали у россиянина на одном из избирательных участков Санкт-Петербурга, рассказал член городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин."УИК №124 муниципальный округ Васильевский – та самая ручка с чернилами, которые исчезают. Действительно, такая ручка была обнаружена, она моментально была изъята", – пояснил Кузьмин в интервью журналистам.Он также отметил, что данный инцидент является провокацией. О подобных случаях все члены избирательных комиссий были заранее проинформированы. Именно поэтому перед голосованием наблюдатели должны произвести проверку всех принадлежностей для письма."Мы уверены, что это провокация, которую купировали вовремя", – резюмировал Кузьмин, уточнив, что похожих случаев больше не было зафиксировано.
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голосование, россия, санкт-петербург
голосование, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В Петербурге у избирателя конфисковали ручку с сюрпризом
Горизбирком: на питерском избирательном участке изъяли ручку с исчезающими чернилами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - ПРАЙМ. Ручку, чернила которой могут со временем исчезнуть, конфисковали у россиянина на одном из избирательных участков Санкт-Петербурга, рассказал член городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.
"УИК №124 муниципальный округ Васильевский – та самая ручка с чернилами, которые исчезают. Действительно, такая ручка была обнаружена, она моментально была изъята", – пояснил Кузьмин в интервью журналистам.
Он также отметил, что данный инцидент является провокацией. О подобных случаях все члены избирательных комиссий были заранее проинформированы. Именно поэтому перед голосованием наблюдатели должны произвести проверку всех принадлежностей для письма.
"Мы уверены, что это провокация, которую купировали вовремя", – резюмировал Кузьмин, уточнив, что похожих случаев больше не было зафиксировано.
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