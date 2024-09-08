Россиянам предложили необычную валюту для сбережений

МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. На этой неделе сообщалось, что Сбербанк запускает вклад в индийских рупиях, максимальный доход по нему в 3,56% годовых (с учетом капитализации процентов) можно получить, если открыть депозит на один год. Эта доходность выглядит весьма скромной, особенно если сравнивать с текущими ставками на депозиты в рублях. Она составляет чуть более 3,5% при доходности рублевых вкладов в диапазоне от 16% годовых и выше. Разница выглядит довольно существенной, и это может быть важно для потребителя. С другой стороны, ослабление индийской национальной валюты к доллару пока остается в пределах нормы. Например, с 2020 года курс рупии к американскому доллару упал на 15-17%. Исходя из показателей доходности вкладов и общего положения рупии на мировом валютном рынке можно сделать вывод о том, что выгоднее хранить сбережения в рублях, нежели в рупиях в условиях жесткой ДКП Банка России. Это, опять же, объясняется тем, что банки дают довольно приятную ставку. Стоит также обратить внимание на то, что волатильность рупий существеннее, чем, например, у юаня. Кроме того, ликвидность в рупиях пока недостаточно велика для того, что назвать курсообразование рыночным. Рупию можно рассматривать как дополнение к уже созданному портфелю, но вряд ли как самостоятельный объект для инвестирования. Автор - Руслан Дында, аналитик УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. На этой неделе сообщалось, что Сбербанк запускает вклад в индийских рупиях, максимальный доход по нему в 3,56% годовых (с учетом капитализации процентов) можно получить, если открыть депозит на один год.
Эта доходность выглядит весьма скромной, особенно если сравнивать с текущими ставками на депозиты в рублях. Она составляет чуть более 3,5% при доходности рублевых вкладов в диапазоне от 16% годовых и выше. Разница выглядит довольно существенной, и это может быть важно для потребителя.
С другой стороны, ослабление индийской национальной валюты к доллару пока остается в пределах нормы. Например, с 2020 года курс рупии к американскому доллару упал на 15-17%.
Исходя из показателей доходности вкладов и общего положения рупии на мировом валютном рынке можно сделать вывод о том, что выгоднее хранить сбережения в рублях, нежели в рупиях в условиях жесткой ДКП Банка России. Это, опять же, объясняется тем, что банки дают довольно приятную ставку.
Стоит также обратить внимание на то, что волатильность рупий существеннее, чем, например, у юаня. Кроме того, ликвидность в рупиях пока недостаточно велика для того, что назвать курсообразование рыночным.
Рупию можно рассматривать как дополнение к уже созданному портфелю, но вряд ли как самостоятельный объект для инвестирования.
Автор - Руслан Дында, аналитик УК "Альфа-Капитал"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.