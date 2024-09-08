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Россиянам предложили необычную валюту для сбережений - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Россиянам предложили необычную валюту для сбережений
Россиянам предложили необычную валюту для сбережений - 08.09.2024, ПРАЙМ
Россиянам предложили необычную валюту для сбережений
На этой неделе сообщалось, что Сбербанк запускает вклад в индийских рупиях, максимальный доход по нему в 3,56% годовых (с учетом капитализации процентов) можно... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T08:00+0300
2024-09-08T08:00+0300
мнения аналитиков
индийская рупия
банковские вклады
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851369975.jpg?1725771605
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. На этой неделе сообщалось, что Сбербанк запускает вклад в индийских рупиях, максимальный доход по нему в 3,56% годовых (с учетом капитализации процентов) можно получить, если открыть депозит на один год. Эта доходность выглядит весьма скромной, особенно если сравнивать с текущими ставками на депозиты в рублях. Она составляет чуть более 3,5% при доходности рублевых вкладов в диапазоне от 16% годовых и выше. Разница выглядит довольно существенной, и это может быть важно для потребителя. С другой стороны, ослабление индийской национальной валюты к доллару пока остается в пределах нормы. Например, с 2020 года курс рупии к американскому доллару упал на 15-17%. Исходя из показателей доходности вкладов и общего положения рупии на мировом валютном рынке можно сделать вывод о том, что выгоднее хранить сбережения в рублях, нежели в рупиях в условиях жесткой ДКП Банка России. Это, опять же, объясняется тем, что банки дают довольно приятную ставку. Стоит также обратить внимание на то, что волатильность рупий существеннее, чем, например, у юаня. Кроме того, ликвидность в рупиях пока недостаточно велика для того, что назвать курсообразование рыночным. Рупию можно рассматривать как дополнение к уже созданному портфелю, но вряд ли как самостоятельный объект для инвестирования. Автор - Руслан Дында, аналитик УК "Альфа-Капитал"
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Руслан Дында
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Руслан Дында
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мнения аналитиков, индийская рупия, банковские вклады
Мнения аналитиков, индийская рупия, банковские вклады
08:00 08.09.2024
 
Россиянам предложили необычную валюту для сбережений

Аналитик Дында: вклады в рупиях интересны, но сберегать в рублях выгоднее

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Руслан Дында, аналитик УК Альфа-Капитал
Руслан Дында
Аналитик УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. На этой неделе сообщалось, что Сбербанк запускает вклад в индийских рупиях, максимальный доход по нему в 3,56% годовых (с учетом капитализации процентов) можно получить, если открыть депозит на один год.
Эта доходность выглядит весьма скромной, особенно если сравнивать с текущими ставками на депозиты в рублях. Она составляет чуть более 3,5% при доходности рублевых вкладов в диапазоне от 16% годовых и выше. Разница выглядит довольно существенной, и это может быть важно для потребителя.
С другой стороны, ослабление индийской национальной валюты к доллару пока остается в пределах нормы. Например, с 2020 года курс рупии к американскому доллару упал на 15-17%.
Исходя из показателей доходности вкладов и общего положения рупии на мировом валютном рынке можно сделать вывод о том, что выгоднее хранить сбережения в рублях, нежели в рупиях в условиях жесткой ДКП Банка России. Это, опять же, объясняется тем, что банки дают довольно приятную ставку.
Стоит также обратить внимание на то, что волатильность рупий существеннее, чем, например, у юаня. Кроме того, ликвидность в рупиях пока недостаточно велика для того, что назвать курсообразование рыночным.
Рупию можно рассматривать как дополнение к уже созданному портфелю, но вряд ли как самостоятельный объект для инвестирования.
Автор - Руслан Дында, аналитик УК "Альфа-Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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