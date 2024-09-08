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Латинской Америке нельзя упускать рынок РФ, заявил боливийский дипломат - 08.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Латинской Америке нельзя упускать рынок РФ, заявил боливийский дипломат
Латинской Америке нельзя упускать рынок РФ, заявил боливийский дипломат - 08.09.2024, ПРАЙМ
Латинской Америке нельзя упускать рынок РФ, заявил боливийский дипломат
Экспортерам Латинской Америки нужно выходить на российский рынок с достойными региональными товарами, а не отдавать его игрокам из других частей планеты, заявил | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T11:17+0300
2024-09-08T11:17+0300
экономика
боливия
россия
латинская америка
рынок
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Экспортерам Латинской Америки нужно выходить на российский рынок с достойными региональными товарами, а не отдавать его игрокам из других частей планеты, заявил в разговоре с РИА Новости торговый атташе посольства Боливии в РФ Виктор Нельсон Арамайо Родригес. "Россия - это большой рынок, однако другие страны, как Китай, Индия, Вьетнам уже тут разместились. Латинская Америка не может оставаться позади, поскольку у нас есть достойные России продукты: сердцевина пальмы, бананы, чиа, миндаль, киноа, которая очень ценится на этом рынке", - сказал собеседник на полях Восточного экономического форума. Он добавил, что задача на этом направлении сейчас - начать взаимодействовать на уровне малого и среднего бизнеса, чтобы компании выступили с инициативами.
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боливия, россия, латинская америка, рынок
Экономика, БОЛИВИЯ, РОССИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Рынок
11:17 08.09.2024
 
Латинской Америке нельзя упускать рынок РФ, заявил боливийский дипломат

Родригес: Латинской Америке нельзя упускать российский рынок

© flickr.com / Rusty DarbonneФлаг Боливии
Флаг Боливии - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© flickr.com / Rusty Darbonne
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Экспортерам Латинской Америки нужно выходить на российский рынок с достойными региональными товарами, а не отдавать его игрокам из других частей планеты, заявил в разговоре с РИА Новости торговый атташе посольства Боливии в РФ Виктор Нельсон Арамайо Родригес.
"Россия - это большой рынок, однако другие страны, как Китай, Индия, Вьетнам уже тут разместились. Латинская Америка не может оставаться позади, поскольку у нас есть достойные России продукты: сердцевина пальмы, бананы, чиа, миндаль, киноа, которая очень ценится на этом рынке", - сказал собеседник на полях Восточного экономического форума.
Он добавил, что задача на этом направлении сейчас - начать взаимодействовать на уровне малого и среднего бизнеса, чтобы компании выступили с инициативами.
Лама - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
Боливия намерена поставлять на российский рынок экзотическое мясо
10:19
 
ЭкономикаБОЛИВИЯРОССИЯЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАРынок
 
 
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