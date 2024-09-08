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Санкции США против RT противоречат свободе слова, сообщают СМИ - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Санкции США против RT противоречат свободе слова, сообщают СМИ
Санкции США против RT противоречат свободе слова, сообщают СМИ - 08.09.2024, ПРАЙМ
Санкции США против RT противоречат свободе слова, сообщают СМИ
Вашингтон оправдывает введение санкций против телеканала RT, медиагруппы "Россия сегодня", а также ряда их управленцев "противостоянием" вмешательству... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T16:16+0300
2024-09-08T16:16+0300
политика
сша
россия
выборы в сша
свобода слова
цензура
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РИМ, 8 сен - ПРАЙМ. Вашингтон оправдывает введение санкций против телеканала RT, медиагруппы "Россия сегодня", а также ряда их управленцев "противостоянием" вмешательству российских СМИ в выборы американского президента, однако цель другая, считает колумнист итальянского информационного портала Antidiplomatico Клара Кастелло. "Этот нарратив естественным образом мобилизует электорат. Поэтому эту меру следует рассматривать как пропагандистский ход администрации Байдена в разгар ожесточенной избирательной кампании, в ходе которой на одного кандидата было совершено покушение, а другой был вынужден немедленно отказаться от участия в гонке", - заявила Кастелло, представляющая оппозиционное издание. Она подчеркнула, что демократы намерены оправдать победу Республиканской партии исключительно вмешательством Москвы в проведение выборов.Она также считает, что введенные против российских СМИ санкции являются частью "пропаганды в избирательной кампании". Таким образом, подчеркнула колумнист, в Белом доме маскируют цензуру, которая прямо противоречит "нерушимой" свободе слова.
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сша, россия, выборы в сша, свобода слова, цензура
Политика, США, РОССИЯ, выборы в США, свобода слова, Цензура
16:16 08.09.2024
 
Санкции США против RT противоречат свободе слова, сообщают СМИ

Кастелло: США выдают санкции против RT за противостояние "вмешательству" РФ в выборы

Здание международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание международного информационного агентства Россия сегодня
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РИМ, 8 сен - ПРАЙМ. Вашингтон оправдывает введение санкций против телеканала RT, медиагруппы "Россия сегодня", а также ряда их управленцев "противостоянием" вмешательству российских СМИ в выборы американского президента, однако цель другая, считает колумнист итальянского информационного портала Antidiplomatico Клара Кастелло.
"Этот нарратив естественным образом мобилизует электорат. Поэтому эту меру следует рассматривать как пропагандистский ход администрации Байдена в разгар ожесточенной избирательной кампании, в ходе которой на одного кандидата было совершено покушение, а другой был вынужден немедленно отказаться от участия в гонке", - заявила Кастелло, представляющая оппозиционное издание. Она подчеркнула, что демократы намерены оправдать победу Республиканской партии исключительно вмешательством Москвы в проведение выборов.
Она также считает, что введенные против российских СМИ санкции являются частью "пропаганды в избирательной кампании". Таким образом, подчеркнула колумнист, в Белом доме маскируют цензуру, которая прямо противоречит "нерушимой" свободе слова.
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ПолитикаСШАРОССИЯвыборы в СШАсвобода словаЦензура
 
 
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