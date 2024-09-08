https://1prime.ru/20240908/sanktsii-851423612.html

Санкции США против RT противоречат свободе слова, сообщают СМИ

Санкции США против RT противоречат свободе слова, сообщают СМИ - 08.09.2024, ПРАЙМ

Санкции США против RT противоречат свободе слова, сообщают СМИ

Вашингтон оправдывает введение санкций против телеканала RT, медиагруппы "Россия сегодня", а также ряда их управленцев "противостоянием" вмешательству... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T16:16+0300

2024-09-08T16:16+0300

2024-09-08T16:16+0300

политика

сша

россия

выборы в сша

свобода слова

цензура

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РИМ, 8 сен - ПРАЙМ. Вашингтон оправдывает введение санкций против телеканала RT, медиагруппы "Россия сегодня", а также ряда их управленцев "противостоянием" вмешательству российских СМИ в выборы американского президента, однако цель другая, считает колумнист итальянского информационного портала Antidiplomatico Клара Кастелло. "Этот нарратив естественным образом мобилизует электорат. Поэтому эту меру следует рассматривать как пропагандистский ход администрации Байдена в разгар ожесточенной избирательной кампании, в ходе которой на одного кандидата было совершено покушение, а другой был вынужден немедленно отказаться от участия в гонке", - заявила Кастелло, представляющая оппозиционное издание. Она подчеркнула, что демократы намерены оправдать победу Республиканской партии исключительно вмешательством Москвы в проведение выборов.Она также считает, что введенные против российских СМИ санкции являются частью "пропаганды в избирательной кампании". Таким образом, подчеркнула колумнист, в Белом доме маскируют цензуру, которая прямо противоречит "нерушимой" свободе слова.

https://1prime.ru/20240908/narod-851420605.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, выборы в сша, свобода слова, цензура